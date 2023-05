Ducati-Fahrer trafen sich weltweit

Unter dem Motto „We Ride as One“ trafen sich weltweit Ducati-Fahrer. 334 Vertragshändler hatten zusammen mit 159 Clubs Ducati-Besitzer zur zweiten Ausfahrt weltweit aufgerufen.

In über 50 Ländern kamen insgesamt rund 15.000 Ducati-Fahrer zusammen. Um rund um den Globus ihre Leidenschaft für die italienische Motorradmarke zu demonstrieren. Gemeinsame Ausfahrten fanden unter anderem in Paris, New York, Köln, Puebla, Neu-Delhi, Brüssel, Ningbo, Pretoria, Tel Aviv, Bogotá und Berlin statt.

In Köln etwa trafen sich über 60 Motorradfahrer am Dom, um von dort durch die Eifel zum Nürburgring zu fahren. In München kamen etwa 50 Fahrer zusammen, die zu einer Tour mit Abschlussveranstaltung bei einem Händler starteten.

Weitere „We ride as One“-Aktionen gab es am Hockenheimring, in Berlin am Olympiastadion, in Ingolstadt, in Kelheim, in Mittelfranken, in Löchgau, in Schleswig-Holstein und zahlreichen weiteren Regionen.

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal berichtete Ducati in Echtzeit wie sich weltweit die Ducati-Fahrer trafen und teilte Videos und Bilder des Tages in Instagram-Stories. Es war nach der Premiere 2022 die zweite Veranstaltung dieser Art. Sie soll in Zukunft immer am ersten Samstag im Mai stattfinden. (aum)

