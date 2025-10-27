Ducati goes E-Road-Bike

Ducati goes E-Road-Bike – Weithin bekannt für seine Sportmotorräder mit hoher Emotionalität, italienischem Design und Rennsport-DNA – doch mit dem Modell Ducati FUTA betritt die Marke ein neues Terrain: das elektrische Rennrad. Offiziell positioniert als „E-Road according to Ducati“. Statt Motorradmotor dominiert hier ein Pedal-Assist-System – ein Schritt, der zeigt, wie Ducati sein Markenbild in Richtung „E-Mobilität“ erweitert, ohne die sportive Herkunft aufzugeben.

Dank des sehr leichten Rahmens und der sportlich orientierten Geometrie fühlt sich das FUTA eher wie ein klassisches Rennrad an als wie ein typisches E-Bike. Der Motor mit 250 W unterstützt vor allem bei Steigungen oder wenn man in die Führung gehen möchte – dennoch bleibt der motorisierte Anteil moderat, sodass das Fahrrad weiterhin starken Fokus auf menschliche Leistung setzt.

Das geringe Gewicht macht das Rad agil: Beschleunigung, Richtungswechsel und Handling profitieren davon spürbar. Gleichzeitig bedeutet die moderate Batteriekapazität – 250 Wh beziehungsweise maximal 500 Wh – eine gewisse Grenze bei der Reichweite – wer lange Touren plant, muss dies berücksichtigen und wahrscheinlich rein muskulär etwas mehr leisten.

Stil und Marken-DNA

Ducati gelingt es, das gewohnt sportliche Erscheinungsbild auf das FUTA zu übertragen: Carbonrahmen, edle Lackierung, klare Linien. Für Markenfans die perfekte Verbindung von „Ducati“ und „zwei Rädern ohne Verbrennungsmotor“. Der Name „FUTA“ verweist übrigens auf den gleichnamigen Pass in Italien -Passo della Futa– ein Hinweis auf Sportlichkeit und Herausforderung.

Es richtet sich an ambitionierte Rennradfahrer, die sich Leistung wünschen, aber auch modernen, elektrifizierten Support nutzen wollen – ideal für Hügel, Bergpässe oder längere Trainingseinheiten, bei denen der Assistent gezielt eingesetzt wird. Weniger geeignet ist es vermutlich für Alltags-Pendler mit Fokus auf maximale Reichweite oder sehr budgetbewusste Käufer – hier sind andere E-Bike-Typen geeigneter.

Fazit: Mit dem Ducati FUTA zeigt Ducati, wie man seine Renn-DNA in den E-Bike-Markt übertragen kann: technisch hochwertig, leicht, sportlich – ein Fahrrad mit Stil und Substanz. Wer das Fahrerlebnis eines Rennrads sucht und dabei gezielt motorisierte Unterstützung nutzen möchte, bekommt ein Premium-Produkt.

Allerdings: Wer das Rad vor allem wegen großer Reichweite oder günstigem Preis will, wird Kompromisse eingehen müssen – denn hier steht Leistung und Markenimage im Vordergrund.

Datencheck Ducati FUTA e-Bike

Rahmen: Carbon-Monocoque -„E-Road Carbon UD Technology“ – mit aerodynamisch ausgelegter Geometrie.

Motor: FSA HM 1.0 Nabenmotor mit 250 W Leistung und 42 Newtonmeter Drehmoment. Batterie: Integriert 250 Watt+ optionaler Range-Extender 250 Watt, also potenziell 500 Watt.

Gewicht: 12,4 kg – Größe M ohne Pedale

Ausstattung: Hochwertige Komponenten wie Carbon-Lenker, Scheibenbremsen, Carbon-Laufräder