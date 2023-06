Ducati Hypermotard im Graffiti-Style

Die Ducati Hypermotard 950 RVE kommt ab Juli im Graffiti-Style daher. Ducati setzt damit das Spiel mit neuen Lackierungen mitten in der Saison fort. Die Hypermotard 950 RVE präsentiert sich dann in „Graffiti Livery Evo“.

Der neue Look besteht aus einer Wassertransferfolie, die an den vorderen Flanken den Schriftzug „HYM“ im Stil von Street Art trägt. Die Grafik erstreckt sich über das gesamte Motorrad. So entsteht ein Effekt, der mit Airbrush-Kunst vergleichbar ist. Das RVE-Logo an den hinteren Seitenverkleidungen ist ein weiteres Merkmal der neuen Farbgebung. (aum)

