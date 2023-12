Ducati ist erneut Moto-GP-Weltmeister

Beim Grand Prix von Valencia gewann Francesco Bagnaia und ist erneut Moto-GP-Weltmeister. Der Italiener setzte sich beim Saisonfinale in Valencia durch und beendete die Saison vor zwei weiteren Ducati-Piloten: Jorge Martín – Pramac Racing Team – und Marco Bezzecchi – VR46 Racing Team. Für Ducati bedeutet das den Abschluss einer Rekordsaison. Mit der Titelverteidigung von Álvaro Bautista in der Superbike-WM und dem ersten Titelgewinn von Nicolò Bulega in der Supersport-WM wurden zwei weitere Serien gewonnen.

Ducati ist der erste Hersteller, der die Fahrer- und Hersteller-Weltmeisterschaften im Moto GP und in der Superbike-WM zweimal in Folge gewonnen hat. Zudem ist die Marke der bislang einzige nicht-japanische Hersteller überhaupt, der den Moto GP für sich entscheiden konnte. Die Italiener verbuchten außerdem in diesem Jahr

die höchste Anzahl von Gesamtsiegen in einer Saison – 17 von 20 Rennen – und mit sechs den Rekord für die höchste Anzahl verschiedener Fahrer, die mindestens einen Grand Prix gewinnen konnten.

