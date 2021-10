Ducati liefert Bikes für Moto-E-WM

Ducati liefert ab der Saison 2023 die Bikes für die Moto-E-WM. Offiziell lautet das: Ab der Saison 2023 ist Ducati der einzige offizielle Lieferant von Motorrädern für den FIM Enel MotoE World Cup, die Elektroklasse der MotoGP Weltmeisterschaft. So gab Ducati den Beginn seiner Elektro-Ära bekannt. Elektro-Motorräder in Serie produzieren bislang andere. Aber Veranstalter Dorna Sports hat sich für Ducati als Alleinausrüster des „Moto E World Cup“ entschieden. Die neue Rennserie startet 2023 . Der Vertrag läuft zunächst für vier Jahre.

Ducati hat gleichzeitig angekündigt, dass sich die Entwicklung der elektrischen Rennmotorräder auch auf die zukünftige Produktpalette der Marke auswirkt. Das Unternehmen hat eine lange Motorsporttradition. Und kann sich bei der Entwicklung der E-Motorräder als Unternehmenstochter auch auf das technische Know-how des Volkswagen-Konzerns in Sachen E-Mobilität stützen.

Technologieentwicklung

Das Ziel ist die Entwicklung von Fachwissen und Technologien in der elektrischen Welt. Und zwar durch eine Erfahrung, die dem Unternehmen vertraut ist, wie die des Rennsports. Dies ist eine Tradition des Unternehmens aus Borgo Panigale, die mit der Ducati 851 begann. Die leitete den Trend der Ducati Straßensportmotorräder ein. Indem sie das Konzept mit ihrem innovativen wassergekühlten Zweizylindermotor, elektronischer Kraftstoffeinspritzung und neuen Zweiwellen-Vierventilköpfen revolutionierte. Seitdem findet ein ununterbrochener Know-how-Transfer aus der Superbike-Weltmeisterschaft statt.

Ducati E-Bike

Dieser erste Schritt von Ducati in die Welt der Elektromotorräder wirkt sich auch auf die Entwicklung der Produktpalette. Die wichtigsten Herausforderungen in diesem Bereich: Größe und Gewicht. Und die Reichweite der Batterien und die Verfügbarkeit von Ladenetzen. Die Erfahrung von Ducati Bikes in der Moto-E-WM ist dann eine grundlegende Unterstützung für die Produktentwicklung. Zusammen mit der physiologischen Entwicklung von Technologie und Chemie. Weiteres Ziel ist es, ein Ducati-Elektrofahrzeug herzustellen, das sportlich, leicht, und aufregend ist. Und in der Lage, alle Enthusiasten zufrieden zu stellen.

