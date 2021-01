Ducati mit Halbjahresrekord

Ducati erzielte im zweiten Halbjahr 2020 einen Halbjahresrekord. Man konnte den bisher höchsten Halbjahresabsatz verbuchen. Unter den gegebenen Umständen ist Ducati mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Trotz eine Rückganges von 9,7 Prozent zu 2019. Gestützt hat diese Entwicklung in der zweiten Hälfte des Vorjahres trotz eines siebenwöchigen Frühjahrs-Produktionsstopps nicht zuletzt die gute Entwicklung in einigen Märkten.

So setzte sich der Wachstumstrend in China mit 4.041 Verkäufen (plus 26 Prozent) fort. Das Land ist damit zum viertgrößten Markt für Ducati geworden. In Deutschland wurde mit 5.490 Neuzulassungen (+6,7 %) eine Steigerung verzeichnet. Und in der Schweiz stieg der Absatz um elf Prozent. Das Heimatland Italien bliebt mit 7.100 Einheiten der wichtigste Markt.

Die Ducati Scrambler ist mit 9.265 ausgelieferten Einheiten die meistverkaufte Familie im Jahr 2020. Die erst Ende 2019 präsentierte Streetfighter V4 mit 5.730 Motorrädern auf Anhieb das am meisten verkaufte Modell.

Nach Ducati Halbjahresrekord: Gute Aussichten für 2021

Für 2021 ist die Produktpalette umfassender denn je. Der Auftragsbestand ist der größte jemals zu Jahresbeginn verzeichnete. Die ersten Auslieferungen der Multistrada V4 startete bereits. In den kommenden Monaten erhalten die Ducati Händler auch die anderen neuen Motorräder des Modelljahres 2021. Darunter die Panigale V4 SP, die SuperSport 950, die Monster und die Ducati Scrambler Night Shift.

