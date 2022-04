Ducati MotoE: das Bike in Action

Die Entwicklung des Ducati MotoE-Projekts schreitet in einem rasanten Tempo voran, deshalb ist es Zeit, das Ducati MotoE Bike in Action zu sehen. Es ist online auf dem YouTube-Kanal und den Social Media Profilen von Ducati abrufbar (Link zum Video hier).

Kontinuierlich zeigen sich Fortschritte während der Tests, die in der ersten Phase auf den wichtigsten italienischen Rennstrecken stattfinden. Das wurde durch Analyse der gesammelten Daten, laufende technische Weiterentwicklung und zahlreiche Tests ermöglicht.

Roberto Canè, Ducati eMobility Director: „Seit wir mit dem Ducati MotoE-Prototypen zum ersten Mal auf die Strecke gegangen sind, hat die Entwicklungsarbeit an dem Projekt nie aufgehört. Nicht einmal für einen Moment. In nur vier Monaten hat unser Prototyp auf einigen der wichtigsten italienischen Rennstrecken positive Rückmeldungen geliefert. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall.“

Test in Vallelunga

In dem Video, auf der Rennstrecke von Vallelunga gedreht, lenkt Alex De Angelis das Ducati MotoE-Motorrad. Da der ehemalige WM-Teilnehmer in der Saison 2019 am FIM Enel MotoE™ World Cup teilgenommen hat, ist er voll vertraut mit dieser Welt. De Angelis hat sich offiziell dem Entwicklungsteam angeschlossen. Auch der erfahrene Testfahrer Michele Pirro zählt, der als erster den Prototyp gefahren ist, gehört zum Team.

Der Prototyp „V21L“ ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit und des ständigen Know-how Austauschs zwischen Ducati Corse und der Produktentwicklung. Mit dem Ziel ein Motorrad zu entwickeln, das sowohl hohe Leistung als auch ein für ein Elektromotorrad beispielhaftes Gewicht aufweist.

Das MotoE Projekt ist ein wichtiger Schritt in der Geschichte des Unternehmens. Da es für Ducati den Beginn der elektrischen Ära darstellt. In den nächsten Monaten gibt Ducati weitere Informationen zur technischen Entwicklung des Motorrads sowie die weiteren Schritte in diesem ehrgeizigen Projekt bekannt.

