Ducati Multistrada V2 – Demnächst

Demnächst, nämlich im November, will Ducati die Multistrada V2 in den Handel bringen. Mit weiterentwickeltem Motor, verbesserter Ergonomie und verfeinertem Getriebe. Und mit einer Gewichtsreduzierung von fünf Kilogramm gegenüber dem Vorgängermodell. Sie leistet unverändert 113 PS. Es gibt erstmals auch eine 48-PS-Version.

Die nächste Evolutionsstufe der Multistrada 950 soll vor allem deutlich mehr Komfort als Reiseenduro bieten. Wert hat man bei der V2 zum Beispiel auf eine leichter funktionierende Schaltung gelegt. Die Sitzhöhe ist auf 83 Zentimeter abgesenkt und die Form der Sitzbank geändert. Die Fußrastenanlage kommt jetzt von der Multistrada V4.

Die Multistrada V2 verfügt außerdem über Kurven-ABS, Berganfahrhilfe,sowie über vier Fahrmodi. Und ein bei plötzlichem Bremsen warnend aufflackerndes Rücklicht. Die S-Version bietet zusätzlich unter anderem: Das semi-aktive Fahrwerk Ducati Skyhook Suspension Evo, Up-and-down-Quickshifter, Tempomat, Kurvenlicht. Weiters schlüsselloses Zugangsystem und ein hochauflösendes 5-Zoll-TFT-Farbdisplay sowie hinterleuchtete Lenkerarmaturen.

Für die Multistrada V2 gibt es außerdem zwei zusätzliche Ausstattungsvarianten, die man direkt ab Werk bestellen kann. Das Essential-Paket ist sowohl für die Multistrada V2 als auch für die Multistrada V2 S erhältlich. Die Travel-Ausstattung mit Seitenkoffern, Heizgriffen und Hauptständer kann man nur für die S-Version bestellen. Erhältlich ist die Multistrada V2 in Rot und in Grau. Also: demnächst im Handel – die Ducati Multistrada V2.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp