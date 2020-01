Ducati – Neue Versionen der Scrambler 1100

Ducati bringt zwei neue Versionen der Scrambler 1100 raus. Mit der Scrambler 1100 PRO und der Scrambler 1100 Sport PRO gibt es die ideale Wahl für all diejenigen, die ein Motorrad mit einem 1079 cm³-Motor mit großzügigem Drehmoment ab dem unteren Drehzahlbereich fahren wollen.

Design

Der überarbeiteter Look mit neuem Auspuff, neuer Sitzverkleidung und kürzerem Kotflügel hinten sowie niedrige Kennzeichenhalter kennzeichnen die beiden neuen Versionen. Die Scrambler 1100 Sport PRO ist dank des neuen, kürzeren und tieferen Lenkers mit Spiegeln im Café Racer-Stil und des Öhlins-Fahrwerks noch um ein sportlicheres Erbe reicher. Die neuen Scrambler-Modelle sind mit einem 15-Liter-Stahltank und einem komfortablen Sitz mit einer neuen Oberfläche ausgestattet. Das macht auch die längsten Fahrten komfortabel. Die Scrambler 1100 Sport PRO ist das stärkste Modell der Scrambler-Familie. Sie ist in mattschwarz gehalten, ergänzt durch Seitenverkleidungen mit einem lackierten 1100-Logo.

Das neue zweifarbige „Ocean Drive“-Farbdesign der Scrambler 1100 PRO mit einem schwarzen Stahlgitterrahmen und Aluminium-Heckrahmen sowie die ebenfalls schwarzen Aluminiumabdeckungen verleihen dem Motorrad einen neuen kompakten Look. Ein neues Doppelendrohr auf der rechten Seite und ein tiefer Kennzeichenhalter sorgen dabei für ein unverwechselbares Heck-Styling. Ein weiteres Markenzeichen ist der umrahmte Scheinwerfer. Inspiriert von dem in den 70er Jahren verwendeten Schutzklebeband wurde ein schwarzes „X“ aus Metall in den Scheinwerfer eingearbeitet: Ein Detail, welches das Motorrad auch bei ausgeschaltetem Licht unverwechselbar macht.

Ausstattung

Mit der speziell für diese Modelle geregelten Traktionskontrolle (DTC) und dem serienmäßigen Kurven-ABS steht die Sicherheit in jeder Kurve an höchster Stelle. Die drei Fahrmodi (Active, Journey und City) helfen auch weniger erfahrenen Fahrern, die richtige Balance beim Einsatz der elektronischen Komponenten zu finden.

Die Ducati Scrambler 1100 PRO und Ducati Scrambler Sport PRO werden ab Ende März 2020 erhältlich sein.

