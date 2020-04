Ducati Panigale V4 R in Lego

Ducati und die Lego Group stellen das neueste Modell der Lego® Technic™ Reihe vor.

Die Ducati Panigale V4 R ist das Ergebnis einer kürzlich zwischen der Lego Group und der Ducati Motor Holding unterzeichneten Lizenzvereinbarung. Der erste Nachbau eines Ducati-Motorrads aus Bausteinen, ist in seiner Art einzigartig. Es bringt die Werte „Style, Sophistication und Performance“, die die Marke auszeichnen, zum Ausdruck.

Das neue Modell kombiniert die DNA von Lego Technic mit der von Ducati. Es stellt eine Reproduktion der Panigale V4 R aus Bausteinen dar. Dank des 998 ccm Desmosedici Stradale R Motors, ist es die kraftvollste und leistungsstärkste Ducati aller Zeiten. Ducati Panigale V4 R misst 32 cm in der Länge, 16 cm in der Höhe und 8 cm in der Breite. Es ist das erste Motorradmodell in der Geschichte von LEGO® Technic™, das über ein Getriebe verfügt, mit dem verschiedene Geschwindigkeiten und Fahrtechniken simuliert werden können. Weitere Besonderheiten sind die Lenkung und Aufhängung, die eine realistische Bewegung ermöglichen, sowie die Scheibenbremsen vorne und hinten. Seitenständer, Abgasanlage, Windschutzscheibe und Armaturenbrett sind weitere Details, die dieses Motorrad so originalgetreu machen. Nicht zuletzt die rote Farbe, die den Herzschlag eines jeden Ducati-Fans in die Höhe treibt.

Das aus 646 Teilen bestehende Modell ist für Fans ab 10 Jahren gedacht. Es wird ab dem 1. Juni bei den Ducati-Händlern, im Ducati Online Shop, in den Lego Stores, im Lego Online Store und in den Lego Brand Retail Stores zum Preis von 59,99 Euro erhältlich sein.

