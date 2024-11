Ducati präsentiert die neuen V2 Modelle

Ducati hat die ersten beiden Modelle mit dem neuen 890-Kubik-Motor vorgestellt. Er steckt in der komplett neu gestalteten Panigale V2 und Streetfighter V2. Nicht nur der leichte Antrieb, sondern auch der neue Monocoque-Rahmen tragen zu einer deutlichen Gewichtsreduzierung gegenüber den Vorgängerinnen bei. Die Maschinen wiegen fahrfertig um die 175 Kilogramm. Das sind je nach Ausführung bis zu 17 Kilogramm weniger als bisher.

Der V2 leistet 120 PS (88 kW), in der Panigale mit Rennauspuff sind es 126 PS (93 kW). Die Spitzenleistung liegt bei bei 10.750 Umdrehungen in der Minute an, das maximale Drehmoment von 93 Newtonmetern 2500 Touren darunter. Es wird auch eine 35-kW-Version geben. Zudem hat Ducati bereits für ein weiteres Modell eine Variante mit 115 PS (85 kW) angekündigt.

Zur Ausstattung der Streetfighter und der Panigale gehören unter anderem die drei Power-Modes High, Medium und Low (95 PS) und vier Fahrmodi sowie ein Quickshifter, Kurven-ABS und Wheelie Control. Das Cockpit besteht aus einem von der Panigale V4 abgeleiteten Fünf-Zoll-TFT-Display mit drei Anzeigegrafiken. Während die Streetfighter eine drei Zentimeter längere Schwinge hat, besitzt die Panigale einen Lenkungsdämpfer von Sachs. Die Panigale kommt Ende Januar in den Handel, die Streetfighter folgt Ende März. Beide gibt es auch als S-Version.

