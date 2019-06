Ducati-Prototyp erklimmt Pikes Peak

Der Ducati Prototyp der Streetfighter V4 erklimmt den Pikes Peak. Der Prototyp geht beim „Pikes Peak International Hill Climb“ (PPIHC) an den Start. Beim legendären Bergrennen in Colorado am 30. Juni fährt Mehrfach-Sieger Carlin Dunne das Motorrad. Die Maschine ist mit einer pixeligen Beklebung zu sehen. Sie hebt im Gegensatz zu den üblicherweise verwendeten Tarn-Beklebungen bewusst die Linien und Proportionen hervor.

Die Streetfighter V4 basiert auf der Panigale V4. Sie besitzt keine Verkleidung, dafür einen hohen und breiten Lenker. Um die Spitzenleistung des 1,1-Liter-Motors auf die Strecke zu bringen, wurden spezielle aerodynamische Elemente entwickelt. Premiere feiert die neue Ducati auf der EICMA im November in Mailand. Im März 2020 soll sie in den Handel kommen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp