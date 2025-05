Ducati sammelt Reiseerlebnisse

Ducati sammelt Reiseerlebnisse – Ducati hat einen internationalen Wettbewerb ausgerufen, bei dem alle Besitzer einer Multistrada V4, die damit gerne auf Reisen gehen, teilnehmen können. Der „Multistrada V4 Voyagers 2025“ basiert auf dem Teilen der eigenen Erlebnisse in Form von Fotos, Videos und einem Text, der das Gesehene und Geschehene beschreibt.

Das gesamte Material wird von einer Jury geprüft, die fünf Gewinner in fünf Kategorien auswählt: Abenteuer, Gruppenreise, Ducati Official Club-Reise, längste Reise in Kilometern und Solo-Reise. Eine sechste Kategorie ist der Reise gewidmet, deren Inhalte die Markenwerte von Ducati am stärksten repräsentiert.

Die Inhalte und Geschichten der Gewinner der jeweiligen Kategorien werden auf den sozialen Kanälen von Ducati veröffentlicht. Außerdem erhalten die Gewinner eine exklusive, personalisierte Trophäe und ein Reiseset mit offiziellen Ducati-Accessoires.

Jeder, der eine Multistrada V4 besitzt oder besessen hat, unabhängig vom Baujahr und der Version des Motorrads, kann am Wettbewerb teilnehmen. Teilnahmebedingungen und -formulare sind in einem speziellen Bereich der Ducati-Website verfügbar. Die Anmeldung ist bis zum 12. Juni möglich. Die Namen der Gewinner werden im Laufe desselben Monats bekannt gegeben. hak/aum