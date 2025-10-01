Ducati Scrambler Nightshift mit neuem Farbdesign

Ducati Scrambler Nightshift mit neuem Farbdesign – So gesehen eine Lackierung in Emerald Green. Vom Ducati Style Centre entworfen, ist das neue Farbdesign inspiriert von zwei- und vierrädrigen Motorsport-Ikonen der 1970er-Jahre. Die neue Lackierung ist ab Oktober erhältlich.

Die Nightshift zeigt die eleganteste und klassischste Seite der Ducati Scrambler – erkennbar an Details wie dem gesteppten Sitz im Café-Racer-Stil oder dem Wechselspiel von glänzenden und matten Oberflächen. Zugleich unterstreichen die seitlichen Startnummerntafeln, das minimalistische Vorderrad-Schutzblech, das fehlende hintere Schutzblech und die kompakten LED-Blinker ihren dynamischen Charakter. Abgerundet wird der Café-Racer-Look durch komplett schwarze Speichenräder sowie dem flachen Lenker mit variablem Querschnitt und Lenkerendenspiegel.

Außerdem wurde der Desmodue-Motor der neuen Ducati Scrambler-Generation überarbeitet und verfügt nun über eine geschmeidiger arbeitende Acht-Scheiben-Kupplung. Sie ist zudem kompakter, wodurch das seitliche Baumaß des Kupplungsdeckels reduziert wurde und dem Fuß des Fahrers mehr Platz bietet. Auch technisch wurde die neue Ducati Scrambler modernisiert und insgesamt um vier Kilogramm leichter.