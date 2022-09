Ducati Streetfighter V4 – Lamborghini Huracán STO

Mit der Streetfighter V4 bringt Ducati nach der Diavel 1260 vor zwei Jahren ein neues Sondermodell, diesmal mit Bezug zum Lamborghini Huracán STO. Basis der 208 PS starken Ducati ist die S des neuen Modelljahrs. Ducati baut die Motorräder in einer limitierten und nummerierten Serie von 630 plus 63 Einheiten.

Die Ducati-Edition zeichnet sich unter anderem Schmiederäder, speziell für das Modell im Design des Huracán STO gefertigt, und die Hinterradfelge mit Titanmutter im Lamborghini-Stil aus. Auffälligstes Merkmal ist die Farbgebung. 630 Exemplare der Ducati Streetfighter Lamborghini kommen in der Lackierung Verde Citrea und Arancio Dac hergestellt. Eine der spezifischen Farbkombinationen des Huracán STO. Die Winglets und die Brembo-Bremssättel sind ebenfalls in Arancio Dac gehalten. Letztere mit einem kontrastierenden schwarzen Logo. Die Standrohre der Öhlins-Gabel sind schwarz eloxiert.

63 Bikes Speciale Clienti

Zusätzlich bietet Ducati eine noch exklusivere Serie von 63 Motorrädern an, die Speciale Clienti. Die für nur 63 Lamborghini-Kunden erhältlich. Die Autobesitzer können in direkter Zusammenarbeit mit dem Centro Stile Ducati ihre Ducati Streetfighter V4 Lamborghini Speciale Clienti mit den gleichen Farben für Verkleidung und Felgen personalisieren wie ihren Lamborghini. Auch die Farben der Bremssättel und die Details des Sitzes kann man aus vier weiteren verfügbaren Versionen wählen.

Der vordere Kotflügel, Tankabdeckung, Bug und Heck des Sondermodells der Ducati Streetfighter V4 sind neu gestaltet, Luftaus- und -einlässe erinnern an das Design des Lamborghini Huracán STO. Etwa an die die Schlitze in der Motorhaube des Lamborghini. Die Carbonteile sind mit der der gleichen Textur gefertigt, die auch bei den Supersportwagen des Unternehmens aus Sant’Agata Bolognese zum Einsatz kommen.

Die Sitzbank des Motorrads ist auch von der Oberfläche der Sitze des Huracán STO inspiriert. Dazu kommen verstellbare Fahrerfußrasten aus Billet-Aluminium. Brems- und Kupplungshebel aus Billet-Aluminium. Und Fersenschützer, Sitzpolster, Ritzelabdeckung, Abdeckung für Cockpit und Zündschloss aus speziellem Carbon, das auch für die Verkleidungsteile Anwendung findet. Dieses spezielle Carbon dient als Hitzeschutz des hinteren Zylinderkopfs und für den Krümmer der jeweiligen Zylinderbank. Der Titanschalldämpfer von Akrapovic trägt eine Endkappe aus Carbon.

Das Leergewicht der Maschine liegt unter 198 Kilo. Bei der Ducati Streetfighter V4 Lamborghini ist der Motor mit einer Trockenkupplung kombiniert. Wie sie bei Ducati auch in der Moto GP und in der Superbike-WM zum Einsatz kommt. Der Name des Modells und die Seriennummer des Motorrads sind auf einer Metallplatte in der mittleren Tankabdeckung sowie auf einem Einsatz im Zündschlüssel eingefräst. Die Nummer erscheint beim Starten im TFT-Display. Auf Wunsch gibt es Helm, Jacke und Lederkombi in limitierter Auflage und an die Farbgebung des Motorrads angepasst. Die Auslieferung der Ducati Streetfighter V4 Lamborghini beginnt im April. Der Preis ist noch nicht bekannt. (aum)

