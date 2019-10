Ducati strippt die Panigale zur Streetfighter

Ducati bringt auf Grundlage der Panigale eine V4 Streetfighter. Das Naked Bike wurde in Rimini vorgestellt. Mit einem Leistungsgewicht von 1,04 PS pro Kilogramm stellt sich das 208 PS starke Modell an die Spitze des Segments. Auffällig sind die doppelten Winglets an der Front. Sie sollen das Motorrad stabilisieren und bis zu 28 Kilogramm Abtrieb bei 270 km/h bringen. Zusätzlich gibt es noch serienmäßig einen Lenkungsdämpfer.

In der klassentypisch vorverlegten Frontmaske wollen die Marketingstrategen in Bologna gerne das fiese Grinsen des Gauners Joker aus dem Batman-Universum sehen.Die Körperhaltung des Fahrers ist leicht vorderlastig, der Kniewinkel aber einigermaßen entspannt Er sitzt zweieinhalb Zentimeter höher als auf der verkleideten V4 und hat einen breiteren Lenker vor sich.

Ihm stehen die drei Fahrprogramme „Street“, „Sport“ und „Race“ zur Auswahl. Die Spitzenleistung liegt nur geringfügig unter der Panigale und bei 12 750 Umdrehungen in der Minute an. Auch das maximale Drehmoment von 123 Newtonmetern bei 11 500 Touren ist nahezu gleich. Von der Motorspenderin übernimmt die Ducati Streetfighter V4 auch alle elektronischen Helfer.

