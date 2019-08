Ducati-Superbikes in der Autostadt

Drei Ducati-Superbikes von sind zur Zeit in der Autostadt in Wolfsburg ausgestellt. Konkret vor den Toren der Autostadt. In Glasboxen werden eine 916, eine Panigale V4 Anniversario 916 und die 1098 R präsentiert.

Die 916 galt ab 1994 als Designikone und sorgte mit ihrer Technik für Aufsehen. Als Hommage an das Bike legte Ducati 2019 das Sondermodell Panigale V4 Anniversario 916 auf. Von dieser limitierten Edition existieren insgesamt nur 500 Exemplare.

Als drittes Superbike ist die Ducati 1098 R zu sehen. Mit der Rennversion dieses Motorrads gewann Troy Bayliss 2008 die Superbike-Weltmeisterschaft. Zu finden ist das PS-starke Trio auf dem Parkplatz nahe des Servicehauses der Autostadt, der Erlebniswelt des VW-Konzerns.

