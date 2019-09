Ducati versteigert Panigale V4

Ducati versteigert in einer Wohltätigskeitsauktion eine Panigale V4. Bis zum 15. September versteigert man eine US-Version der Panigale V4 25° Anniversario 916. Die Nummer 5 des auf 500 Stück limitierten Sondermodels in Gedenken an Carlin Dunne. Der Fahrzeugwert: umgerechnet rund 38 500 Euro (42 500 US-Dollar).

Die Auktion läuft auf einer speziellen Ebay-Seite. Die Kaufabwicklung muss über einen amerikanischen Händler erfolgen. Der Erlös wird der Carlin-Dunne-Stiftung als Startkapital gespendet. Sie soll die Entwicklung präventiver Schutzausrüstung und Rehabilitationsprogramme für Extremsportler unterstützen. Vor allem Sportler, mit Erschütterungssyndrom, einer chronisch-traumatische Enzephalopathie (CTE) und traumatischen Hirnverletzungen.