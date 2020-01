Ducati – Wachstumsteigerung 2019

Die Ducati Motor Holding lieferte 2019 weltweit 53.183 Motorräder aus und übertrifft damit sogar den Vorjahreswert von 53.004 Motorrädern.

Panigale

Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis leistete die Panigale. Mit einem Absatz von 8.304 Motorrädern ist sie, wie auch schon im Vorjahr, das meistverkaufte Superbike der Welt. Mit einem Marktanteil von 25% etabliert sie somit Ihre Marktführerschaft. Die beiden neuen Motorräder, die 2019 eingeführt wurden – die Hypermotard 950 und die Diavel 1260 – erzielten einen Absatz von 4.472 bzw. 3.129 und verdoppeln damit das Gesamtvolumen der Vorgängerversionen im Jahr 2018. Die Multistrada-Familie verzeichnete mit einem Plus von 3% gegenüber 2018, auch dank der neuen 950 S und einer überarbeiteten 1260 Enduro, eine ebenso gute Performance.

Absatzmärkte

Der Umsatz auf dem stärksten Absatzmarkt Italien wächst weiterhin. Die dortigen Verkäufe von Motorrädern beliefen sich auf 9.474 Exemplare. Dies entspricht einer Zunahme von 3% gegenüber 2018 und einer Steigerung von 20% im Vergleich zu den letzten drei Jahren. In den Vereinigten Staaten beliefen sich die Auslieferungen von Ducati auf 7.682 Motorräder. Trotz des anhaltenden Negativtrends, bei dem der Markt im Vergleich zum Vorjahr um 7% schrumpfte, bedeutet das nur einen Rückgang von 2%. Brasilien (+20%), Spanien (+10%) und Frankreich (+8%) entwickelten sich hingegen überaus positiv. China, ein Land in dem die italienische Marke besonders geschätzt wird, setzte den Aufwärtstrend der letzten Jahre fort. Mit 3.200 verkauften Motorrädern (+12%) ist er mittlerweile der fünft-wichtigste Markt des Motorradherstellers.

Zuversicht in die Zukunft

Dieses positive Ergebnis des Jahres 2019 lässt Ducati mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Die Produktpalette für das Jahr 2020 ist um ein weiteres Modell ergänzt worden. In Kürze werden die Händler die lang ersehnte Streetfighter V4 in Empfang nehmen. Die Panigale kann – neben der Einführung der neuen V2 – auch auf ein großes Upgrade der V4 zählen. Dies verbessert die Leistung und die Fahrdynamik erheblich.

Für Weltreisende und all diejenigen, die Langstreckenabenteuer in hervorragendem Komfort genießen wollen, sieht die Multistrada-Familie die Einführung der neuen Grand Tour und die Verlängerung der Garantie auf 4 Jahre vor.

Zu guter Letzt wird die Ducati Scrambler-Reihe – bei der die neue 800 Dark auf der EICMA vorgestellt wurde – in den kommenden Monaten um ein neues Modell erweitert.

