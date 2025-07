Duncan Minto führt übergangsweise Renault

Duncan Minto führt übergangsweise Renault – er wird damit Chief Executive Officer von Renault, nachdem Luca de Meo den Konzern verlassen hat und die Suche nach einem Nachfolger läuft. Das operative Geschäft leitet Jean-Dominique Senard.

Duncan Minto, Jahrgang 1975, hat in Schottland studiert und ist seit 1997 im Unternehmen. Er ist momentan Finanzvorstand und bleibt dies auch weiterhin. Zunächst war Minto in Großbritannien für Renault tätig, ehe er in die Finanzabteilung der Gruppe in Frankreich wechselte, wo er für Investor Relations verantwortlich war. 2006 wurde er zum Finance Director von Renault-Nissan Portugal ernannt, bevor er 2012 Managing Director von Renault Irland wurde. 2013 übernahm Duncan Minto die Position des CFO für die Asien-Pazifik-Region der Gruppe. 2017 wurde er zum Vice President Finance, Group Control Analysis, befördert. 2022 wurde er Finanzchef von Dacia, ein Jahr später CFO der Marke Alpine. hak/aum