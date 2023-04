Dunlops neuer Reiseenduro-Reifen

Trailmax Raid, Dunlops neuer Reiseenduro-Reifen ist ab sofort verfügbar. Die Ausrichtung liegt jeweils zur Hälfte auf den Straßen- und auf den Offroad-Einsatz. Inspiriert wurde das Stollen-Design vom Wettbewerbsreifen Dunlops D908 RR Rally Raid. Man hat ihn aber dem neuen Einsatzzweck angepasst.

So hat Dunlop Profilstege zwischen den Blöcken in der Mitte der Lauffläche hinzugefügt. Um das Handling und die Stabilität bei schweren Motorrädern zu verbessern. Im Schulterbereich hat man dagegen Lücken zwischen den Profilblöcken geschlossen, um so den Grip bei höheren Schräglagen auf der Straße zu verbessern.

Dunlops neuer Reiseenduro-Reifen Trailmax Raid ist für leistungsstarke große Reiseenduros ebenso wie für Adventure-Bikes der Mittelklasse geeignet. Er besitzt eine M+S Kennung und ist in drei Vorderreifengrößen (19 und 21 Zoll) und sechs Dimensionen fürs Hinterrad (17 und 18 Zoll) erhältlich. Vier der neun sind ab sofort verfügbar, die restlichen folgen im nächsten Monat. (aum)

