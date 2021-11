E-Auto gegen E-Fuels: Trendwende?

Kommt es im Wettbewerb E-Autos gegen E-Fuels zu einer Trendwende? Laut Meinungsforschungsinstitut „forsa“ (D) ergab eine Umfrage Folgendes: Die Mehrheit der Autofahrer ziehen einen Verbrennungsmotor mit klimaneutralem Kraftstoff (E-Fuels) dem E-Auto vor. Gleichzeitig lehnt die große Mehrheit der Bevölkerung sowohl ein Verbrennerverbot als auch die einseitige Förderung der Elektromobilität ab.

Die Ergebnisse zeigen, dass die synthetischen Kraftstoffe, die mit Strom das Kohlendioxid in Benzin, Diesel oder Kerosin umwandeln zunehmend bekannter werden. Die Verbraucher stehen diesen E-Fuels und ihrer Nutzung im Straßenverkehr positiv gegenüber. Und sie wünschen ihre Markteinführung. 79 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich grundsätzlich vorstellen können, E-Fuels zu nutzen. Vor die Wahl gestellt, ein Diesel- oder Benzinauto mit synthetischen Kraftstoffen oder ein Elektroauto zu fahren, geben 58 Prozent der Befragten an, sich für ein Verbrennerfahrzeug zu entscheiden.

88 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass im Straßenverkehr alle technischen Lösungen beim Erreichen der Klimaziele in gleicher Weise zu unterstützen seien. Und dass nicht ausschließlich die Elektromobilität zu fördern sei. Rund 64 Prozent der Bevölkerung lehnen ein mittel- oder langfristiges Verbot von Fahrzeugen mit Diesel- oder Benzinmotor ab.

