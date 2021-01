E-Auto in 5 Minuten laden?

Erfreuliche Nachrichten für E-Auto-Fans – ein E-Auto in 5 Minuten laden, geht das? Ja, wenn es nach der israelischen Firma StoreDot geht. Sie hat eine neue Lithium-Ionen-Batterie für Elektroautos entwickelt. Die lässt sich in fünf Minuten laden. Eve Energy in China stellt den Akku her. Laut Medienberichten ist die Batterie schon in Smartphones, Drohnen und E-Scootern zum Einsatz gekommen. Unternehmen wie BP, Daimler, Samsung und TDK hätten bereits in StoreDot investiert. 2020 hat man StoreDot bereits zum „Bloomberg New Energy Finance Pioneer“ gekürt.

„Die größte Hürde beim Kauf eines Elektroautos ist nicht mehr der Preis, sondern die Angst um die Reichweite“, so StoreDot-CEO Doron Myersdorf. „Man ist entweder besorgt, irgendwo steckenzubleiben oder zwei Stunden an einer Ladestation zu sitzen.“ Hat man aber das Gefühl Aufladen funktioniert genau so gut wie das Tanken, verschwinden diese Ängste.“

Die Lithium-Ionen-Batterie eines E-Auto in 5 Minuten laden, das sei immer als unmöglich betrachtet worden. „StoreDot zeigt, dass es machbar und auch für den Massenmarkt herstellbar ist,“ ergänzt Myersdorf. Die ersten Prototypen seien noch in diesem Jahr bereit. Der Preis soll jenem eines herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus gleichen. Jetzt müsse man laut Myersdorf nur noch die Ladestationen entsprechend aufrüsten. Aus diesem Grund kooperiere man mit dem Mineralölkonzern BP. Der will die von ihm betriebenen Ladestationen sukzessive auf den neuesten technischen Stand bringen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp