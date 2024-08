E-Autos in der EU weiterhin im Rückwärtsgang

Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY hat der EU-Neuwagenmarkt im Juni um vier Prozent zugelegt. Dennoch wurden in elf der 27 EU-Länder weniger Neuwagen zugelassen als im Vorjahresmonat, darunter in großen Märkten wie Frankreich, den Niederlanden und Belgien. In Österreich hingegen stiegen die Neuzulassungen um 25 Prozent. Ein großes Problem für die Branche bleibt jedoch die geringe Nachfrage nach Elektroautos.

E-Auto-Marktanteil sinkt

Der Absatz von Pkw in der EU stieg im ersten Halbjahr um drei Prozent, liegt jedoch immer noch deutlich unter dem Niveau von 2019. Im ersten Halbjahr 2019 wurden 18 Prozent mehr Pkw neu zugelassen als in den vergangenen sechs Monaten. In Österreich stieg der Absatz zwar um sieben Prozent, dennoch lagen die Neuzulassungen um 23 Prozent unter dem Wert von 2019.

Im Juni sank die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos in der EU im Vergleich zum Vorjahresmonat um ein Prozent. Rückläufige Absatzzahlen wurden in 13 Ländern registriert, während in Österreich ein leichter Anstieg um zwei Prozent zu verzeichnen war. Der Marktanteil von Elektroautos sank EU-weit von 15,1 auf 14,4 Prozent und in Österreich von 18,8 auf 15,3 Prozent. In 16 der 27 EU-Länder ging der Marktanteil von Elektroautos zurück.

Gründe für den Rückgang

„Der Fortschritt in der Elektromobilität gerät ins Stocken“, sagt EY-Analyst Axel Preiss. Dies sei teilweise auf auslaufende oder reduzierte Subventionen zurückzuführen, wie zum Beispiel in Deutschland und Österreich. Zudem bleibt das Interesse der Konsumenten an dieser Technologie begrenzt. Die Debatte über eine mögliche Revision des geplanten Verbots von Verbrennungsmotoren ab 2035 trägt ebenfalls zur Unsicherheit und Zurückhaltung bei.

Elektroautos als Nischenprodukt

In den meisten EU-Ländern bleiben Elektroautos ein Nischenprodukt. In 15 EU-Ländern lag der Elektro-Marktanteil im Juni unter zehn Prozent. So wurden beispielsweise in Belgien im Juni fast doppelt so viele Elektroautos neu zugelassen wie in Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern zusammen. Insgesamt lag der Marktanteil von Elektroautos in den Ländern Ost- und Südosteuropas im Juni bei 4,8 Prozent.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp