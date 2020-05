e-Caddy als PKW und Kombi

Volkswagen bietet den e‑Caddy von Kooperationpartner Abt jetzt nicht nur als Kastenwagen, sondern auch in der Pkw-Variante und als Kombi an.

Die von Abt e‑Line elektrifizierten VW Caddy sind auf Höchstgeschwindigkeiten von 90 km/h bzw. optional bis 120 km/h, ausgelegt. Die kombinierte Reichweite beläuft sich nach Herstellerangaben auf bis zu 159 Kilometer mit einer Batterieladung nach WLTP (bis 167 Kilometer im Stadtverkehr). Die Batterie ist laut ABT e-Line mit Wechselstrom an einer 7,2 kW-Wallbox in rund 5,5 Stunden wieder vollständig aufgeladen. An einer Schnell-Ladestation (CCS) mit 50 kW in rund 45 Minuten zu 80 Prozent. Erhältlich sind die Fahrzeuge bei ausgewählten VW-Händlern und Abt-e‑Line Partnern. Preis für Österreich auf Anfrage.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp