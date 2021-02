e-Fixxter: Elektro-Camper

Kommt mit dem e-Fixxter ein neuer Elektro-Camper? Ja, wenn es nach dem niederländischen Unternehmen Camperfixx geht. Das plant nämlich elektrische Campingvans. Auf Basis der Transporter Peugeot e-Expert und Citroën ë-Jumpy. Und der baugleichen Modelle Opel Vivaro-e und Toyota Proace Electric. Vorerst plant Camperfixx 30 erste Einheiten für die Niederlande. Zum dortigen Preis von zirka 70.000 Euro. Man will den e-Fixxter soll aber auch in anderen europäischen Märkten anbieten. Die Reichweite soll rund 300 Kilometer betragen. Den Elektro-Camper e-Fixxter soll in einer Vier- und einer Fünf-Personen-Version geben. Außerdem in der kurzen und mittellangen Version der Basisfahrzeuge.

Der e-Fixxter von Camperfixx hat eine verschiebbare Rücksitzbank. Die kann man in weniger als einer halben Minute zum Bett umbauen. Die Küche verfügt über einen Kühlschrank. Im Aufstelldach ist ein zweites Bett einbaubar. Der Um- und Ausbau der Basisfahrzeuge erfolgt beim niederländischen Bus- und Sonderfahrzeughersteller VDL.

