E-Mobilität – Das Auto „tankt“ alleine

Ein neuer Aspekt in der E-Mobilität. Das Auto tankt alleine. Bedeutet: Das E-Auto lädt ohne Kabel. Einfach aussteigen – später in ein vollgeladenes Fahrzeug einsteigen. Bezahlung per Mobile-App. Einfach und bequem. Das geht.

Verantwortlich für diese „Vision“: ein Konsortium aus den Blockchain-Experten lab10 collective, E-Mobility Pionier Easelink und dem Innovationslabor act4.energy. Präsentiert auf der Mission Innovation Austria Week 2019.

Die Ladung erfolgt vollautomatisch. Bezahlung per Mobile-App. Eine Blockchain-Anwendung macht den Zahlungsvorgang einfach, sicher und schnell. Die Verbindung von kabelloser Ladetechnik und Bezahlung über Smart Contracts macht´s möglich.

Digitale Zukunft der E-Mobilität

Die Demonstration erfolgte im Rahmen des Projektes SonnWende+ (in einem Konsortium mit dem AIT Austrian Institute of Technology und der JKU Linz). Sie zeigt, was die digitale Zukunft der E-Mobilität bereithält. Lade – und Bezahlvorgänge werden vereinfacht und automatisiert. Unsere Autos laden ohne weiteres Eingreifen bei jeder sich bietenden Gelegenheit selbständig die Batterie. Und falls nötig nehmen sie auch den Bezahlvorgang vor.

Im Hintergrund arbeiten mehrere innovative Technologien zusammen. Smart Contracts – automatisierte Verträge, kümmern sich über eine öffentliche Blockchain verwaltet, um die sichere und bequeme Abwicklung der Bezahlung. Ohne Zahlungsdienstleister. Das Matrix Charging System des Grazer Unternehmens Easelink sorgt dafür, dass auch der Ladevorgang ohne Eingreifen des Fahrers durchgeführt wird. Ein am Fahrzeug-Unterboden integrierter Konnektor verbindet sich mit einem Lade Pad am Parkplatzboden. Er stellt so eine leistungsfähige, konduktive Verbindung mit hohem Wirkungsgrad her.

