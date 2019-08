E-Mobilität: Erster voll integrierter Achsantrieb von Continental

Continental stellt auf der IAA 2019 den ersten voll integrierten Achsantrieb für die Großserie vor. Es ist bereits die dritte Generation eines elektrischen Antriebsstrangs. Ein neuer, besonders leistungsstarker, leichter und kompakter Achsantrieb. Er wird noch heuer in unterschiedlichen Elektromodellen mehrerer Hersteller in China und Europa auf die Straße kommen.

Mit dem neuen E-Antrieb übernimmt die Division Powertrain eine Vorreiterrolle für hochintegrierte E-Achsantriebe für den Massenmarkt. Und setzt Maßstäbe bei der Leistungsfähigkeit dieser Module. Hochintegriert bedeutet: der neue Hochvolt-Antrieb vereint Elektromaschine, Leistungselektronik und Untersetzungsgetriebe in einem Gehäuse. Der Continental Antriebsbereich kann damit einen kompletten, elektrifizierten Antriebsstrang aus einer Hand anbieten.

Geringes Gewicht, Fahrspaß, niedrige Kosten

Der neue Achsantrieb wiegt weniger als 80 Kilogramm. Ins Getriebe neu integriert wurde die Funktion einer elektrischen Parksperre. Der neue Achsantrieb bietet nicht nur ein hohes Maß an Fahrspaß. Sondern auch ein günstiges Kostenniveau. Durch die intelligente Kombination der Komponenten können etwa zahlreiche Kabelverbindungen und Stecker entfallen.

„Den hochintegrierten Achsantrieb bieten wir in zwei Leistungsstufen an. Mit 120 oder 150 kW. Der neue Hochvolt-Antrieb aus Elektromaschine, Leistungselektronik und Untersetzungsgetriebe erreicht einen noch nicht dagewesenen Reifegrad“, so Thomas Stierle, Leiter Business Unit Hybrid Electric Vehicle, Division Powertrain. Was die Leistung von bis zu 150 kW und das Drehmoment bis zu 310 Nm betrifft, ist der neue elektrische Achsantrieb mit einem 2-Liter-Turbodiesel-Motor vergleichbar. E-Maschine und Leistungselektronik des neuen Systems sind flüssigkeitsgekühlt.

In vielen Fahrzeugklassen einsetzbar

Aufgrund seiner Größe, seiner Leistungsdaten und seiner Charakteristik passt der Achsantrieb von Continental in zahlreiche Fahrzeugklassen und -konzepte. Konkret wird das Antriebsmodul noch in diesem Jahr in einem europäischen Kleinwagen sowie in mehreren Kompakt-SUVs asiatischer Hersteller auf die Straße kommen. Die Serienproduktion des neuen, weltweit eingesetzten Achsantriebs wird im dritten Quartal 2019 im Continental-Werk im chinesischen Tianjin beginnen.

