E-Mobilität – Musterland mit Schönheitsflecken

Norwegen galt immer als Musterland in Sachen Elektromobilität. Und erstmals fahren dort mehr Elektroautos als reine Benziner, wie der landeseigene Informationsrat für Straßenverkehr OFV mitteilt. Unter den 2,8 Millionen registrierten Pkw in dem skandinavischen Land waren demnach zuletzt 754.303 E-Autos und 753.905 Benziner. Allerdings wurden dabei die Hybrid-Modelle mit Verbrennungsmotor aus den Werten herausgerechnet.

Und die Statistik hat noch ein, zwei Schönheitsflecken. Zum einen finden sich die auch in Norwegen teuren E-Fahrzeuge vor allem in den wohlhabenden Schichten der Bevölkerung, wo in mehr als die Hälfte der Haushalte drei oder mehr der steuerlich extrem begünstigten Stromer zugelassen sind. Der überwiegende Teil der Bevölkerung fährt nach wie vor Verbrenner und hier ist mit knapp einer Million Zulassungen immer noch der Dieselmotor der dominierende Antrieb.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp