E-Mobilität – Österreichweit laden mit einer Karte

Ein Meilenstein für E-Mobilität. Die 3.500 Ladepunkte von BEÖ und Smatrics sichern österreichweit das Laden mit einer Karte. SMATRICS und die elf Energieanbieter des BEÖ verbinden ihre Ladestationen zum größten und schnellsten Ladenetz Österreichs. Diese Partnerschaft bedeutet für E-Autofahrer, dass sie mit ihrer jeweiligen Ladekarte die Ladestationen aktivieren können.

„Diese Zusammenarbeit macht das Laden in ganz Österreich noch einfacher und komfortabler. Jeder SMATRICS Kunde hat mit seiner Karte vollen Zugang zu den Ladestationen der BEÖ Mitglieder. Und umgekehrt. Ein logischer nächster Schritt, um E-Mobilität europaweit als Alternative zu fossilen Energiequellen zu etablieren“, so SMATRICS Geschäftsführer Michael-Viktor Fischer. „Das BEÖ-Netz wird in den nächsten Monaten mit weiteren Partnern auch international wachsen“, betont Ute Teufelberger, Vorsitzende des BEÖ.

Mehr Power für E-Autos

An den 3.500 öffentlichen Ladepunkten der beiden Partner können die Kunden jetzt mit nur einer Ladekarte oder per App einfach laden. Bezahlt wird die Zeit, in der das E-Fahrzeug mit dem Ladepunkt verbunden ist. Auch ein Direct Payment mit Kreditkarte ist möglich. Auskünfte über die Tarifmodelle: auf den Websites und Apps der BEÖ Mitgliedsunternehmen und bei SMATRICS.

„Der Zusammenschluss der großen Ladenetze Österreichs zu einem Gesamtangebot ist der nächste große Schritt auf dem Weg zur vollen Alltagstauglichkeit der Elektromobilität“, bekräftigte BMin Elisabeth Köstinger.

„Österreich ist auf dem besten Weg zum elektromobilen Vorbildland Europas.,“ bestätigte auch BM Norbert Hofer, „eine flächendeckende Versorgung mit High-Speed-Ladestationen ist ein wichtiger Baustein dazu.“

Bei E-Ladestationen top

Insgesamt gibt es in Österreich mehr als 5.500 öffentlich zugängliche Ladeanschlüsse. Und über 23.000 reine E-Fahrzeuge. Im Europa-Vergleich liegt Österreich mit 56 öffentlichen Ladestationen pro 100.000 Einwohner unter den Top 10.

