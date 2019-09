E-Mobilität – Quantron AG setzt neue Maßstäbe

Das erst im Juli 2019 gegründete Augsburger Unternehmen Quantron AG setzt neue Maßstäbe in der E-Mobilität. Es hat sich auf neuartige E-Mobilitätslösungen im Lastverkehr spezialisiert. Man eröffnet Unternehmen eine nachhaltige und wirtschaftliche Dimension. Durch ein entsprechendes Angebot an Umrüstungsprozessen. Die Quantron AG bietet Logistikern, Bus- und kommunalen Entsorgern für die Marken MAN, Mercedes, DAF und Iveco die Möglichkeit, den bestehenden Fahrzeugpool ab 5 – 44 Tonnen elektrifizieren zu lassen. Neben einem großen Sortiment an elektrischen Neufahrzeugen.

Wirtschaftlicher E-Antrieb

„Unser Ansatz basiert auf einer Modifizierung der Antriebseinheit. Dabei ersetzen wir die konventionelle Motortechnik durch einen leistungsstarken E-Antrieb“, erklärt Andreas Haller. Er ist Gründer und Vorstand der Quantron AG. „Wir behalten die bereits bestehenden Fahrzeugchassis bei. Damit ist unsere Lösung in vollem Umfang nachhaltig. Und für Unternehmen wirtschaftlich attraktiv. Wir verstehen uns als innovatives und zukunftsweisendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen.“

Tradition & Innovation

Bereits 1,8 Millionen Kilometer haben Kunden der Quantron AG insgesamt elektronisch zurückgelegt. Damit Unternehmen nicht in teure Neufahrzeuge investieren müssen bietet man ihnen eine effektive, wirtschaftliche und nachhaltige Lösung an. Die Haller GmbH & Co. KG blickt auf über 130 Jahre Erfahrung im Nutzfahrzeugbusiness zurück. Die neugegründete Quantron AG verbindet diese Erfahrungswerte mit der erforderlichen Innovationskraft.

Im Bereich eBattery bietet man individuelle Leistungen in der gesamten Infrastruktur und Energiespeicherung im industriellen Bereich an. Eine Internationalisierung erreicht man mit der Eröffnung von Vertriebsbüros in Spanien, Italien und Israel im September 2019.

