E-Mobilitätsbranche – Die Route wurde neu geordnet

Der in Kalifornien ansässige Hersteller von Elektrofahrzeugen Fisker meldete Insolvenz an und ist damit das fünfte Unternehmen in diesem Sektor – neben Lordstown, Proterra, Arrival und Arcimoto – das mit Konkurrenz, Produktionszyklen, regulatorischen Herausforderungen und veränderten Verbraucherpräferenzen nicht zurechtkommt.

Die Probleme der Elektrofahrzeugbranche betreffen nicht nur neue Akteure, sondern auch die Säulen der Autoindustrie: Ford, General Motors und Stellantis. Alle drei Auto-Riesen haben in den letzten sechs Monaten aktiv ihre eigenen Prognosen gesenkt. Die Lage beim Verkauf von Elektroautos der Volkswagen-Gruppe – neben der gleichnamigen Marke produzieren sie Audi, Porsche, Skoda, Mercedes-Benz und der BMW-Gruppe ist uneindeutig.

Hintergründe & Probleme

Der Grund für die Insolvenzen der neuen US-Elektroautohersteller ist, dass sie versuchen, das Geschäftsmodell der Smartphone-Branche in ihrem Sektor umzusetzen, das bedeutet die Entwicklung der Technik und des Designs, während die Montage an Drittanbieter ausgelagert wird. Dieses Modell funktioniert jedoch im Automobilsektor nicht, da die Geschäftsmargen durch den Produktionszyklus und Skaleneffekte bestimmt werden. Tesla führt die Elektroautoindustrie genau deshalb an, weil das Unternehmen weltweit mehrere Fabriken besitzt. Wettbewerber, die sich als Teslas „Killer“ positionierten, konkurrieren in diesem Segment nicht mehr.

Auch Autoindustrie-Akteure wie Rivian durchleben schwierige Zeiten, kämpfen jedoch weiterhin ums Überleben, indem sie eigene Produktionsanlagen entwickeln. Das Unternehmen hat eine strategische Vereinbarung mit Volkswagen getroffen, um ein Joint Venture zur Entwicklung von Software für seine Elektroautos zu gründen. Rivian plant, aus diesem Projekt in den nächsten Jahren fünf Milliarden Dollar zu beschaffen, um sein Finanzierungsdefizit zu decken.

Die neuen Top 5

Der Sektor der Elektrofahrzeuge hat in den letzten zehn Jahren einen massiven Sprung gemacht, aber der Kampf um Marktanteile – eine der schwierigsten Phasen für jede neue Branche beginnt jetzt. Für einen Investor könnte dies eine der interessantesten Gelegenheiten sein, den neuen Branchenführer oder die Top-Fünf zu identifizieren. Vertreter der alten Garde – Ford, General Motors, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW – haben enorme Erfahrung im Management von Produktionskapazitäten angesammelt.

Dies gibt ihnen die Fähigkeit, Geschäftsmargen effektiver anzupassen als jüngere Unternehmen. Allerdings haben die Neulinge große technologische Vorteile, daher haben Tesla, Rivian, NIO, Li Auto, Xpeng und Zeekr gute Chancen, die alten schwerfälligen Unternehmen zu überholen, die sich nicht besonders erfolgreich an neue Trends angepasst haben. Wir hatten zwar nicht immer eine positive Meinung über Tesla. In den letzten zehn Jahren haben wir aber gesehen, wie ein neuer Akteur in einem der am stärksten konsolidierten Märkte auftauchte und den Spitzenplatz in seiner Nische einnahm.

Dieser Erfolg wird vielleicht nicht von allen wiederholt. Aber wichtig ist die Fähigkeit, sich anzupassen und neue Geschäftsbedingungen zu akzeptieren. Den neuesten Nachrichten nach zu urteilen, hat Rivian begonnen, sich in diese Richtung zu bewegen. Solche strategischen Entscheidungen signalisieren die Flexibilität eines Unternehmens und die Fähigkeit, sich anzupassen. Es ist wichtig für Investoren, solche Signale zu erkennen, um den echten Tesla „Killer“ zu finden und profitabel in dieses Unternehmen zu investieren. Tim Turlov

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp