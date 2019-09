E-Mobility-Paket für Steirer

Ein attraktives E-Mobility-Paket für Steirer die E-Auto-Einsteiger werden, bietet die Energie Steiermark in Kooperation mit dem Autohaus Vogl+Co. Es umfasst eine Ladestation für zu Hause, eine Tankkarte für 4.000 E-Tankstellen und einen Leihwagen für Langstrecken.

Das „Rundum Sorglos Paket“ für E-Auto-Käufer im Detail. Bei Kauf oder Leasing eines Strom-Fahrzeugs bekommt man ab sofort eine Wallbox für die Garage. Zum monatlichen Fixpreis. Und eine Ladekarte für die 4.000 öffentlichen E-Tankstellen in Österreich. Zusätzlich steht für Langstrecken ein Leihwagen mit klassischem Antrieb zur Verfügung. „…ohne weitere Kosten bis zu vierzehn Tage pro Jahr“, wie Gerald Auer von Vogl+Co betont. Bei der Energie Steiermark mit bereits über 800 Ladepunkten in allen Regionen will man damit „das Strom tanken zu Hause einfacher machen und das Service rund um die Mobilitäts-Karte deutlich ausweiten“.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp