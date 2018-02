E-Mobility Play Days 2018 – Heuer am 29./30. September

E-Mobility Play Days 2018 – Heuer am 29./30. September. Im September 2017 feierten die „E-Mobility Play Days“ ihre Premiere auf dem Red Bull Ring. Auch 2018 wird im Herzen der Steiermark in die Zukunft der Fortbewegung geblickt.

Das zweite Kapitel des umfangreichsten Branchentreffens Österreichs folgt am 29./30. September, wobei das Hauptaugenmerk wieder auf möglichst vielen E-Auto-Probefahrten für alle Besucher liegt. Welche Anstrengungen

die Wissenschaft unternimmt, um emissionslose Mobilität voranzutreiben, werden Koryphäen ihres Faches im Rahmen von Experten Talks berichten. Natürlich kommt auf dem Red Bull Ring der Motorsport nicht zu kurz und die Formel E hat ihren zweiten Auftritt auf österreichischem Boden! Innovationen aus der Robotik, Prototypen, Geniestreiche der Technik sowie beeindruckende Drohnenrennen bereichern das E-Mobility-Wochenende 2018. Alle Informationen gibt es ab sofort unter www.projekt-spielberg.com.

Experten Talks, E-Auto-Probefahrten & Showruns. Über den Bereich elektrisch betriebener Pkw hinaus, und die Möglichkeiten, die innovative Entwicklungen bereits bieten, werden den Gästen am 29./30. September 2018 zum zweiten Mal im Herzen der Steiermark Einblicke in die Zukunft der Fortbewegung gewährt – unter anderem bei Experten Talks mit internationalen Koryphäen der Branche. Während im Nordteil der Rennstrecke die Besucher das Steuer fest in der Hand haben, können sie am Südkurs faszinierende Prototypen, einzigartige E-Sportwagen und erstaunliche Meisterwerke der Technik in Action erleben. Eines der Highlights wird wieder ein Formel-E-Rennauto bei mehreren Showruns am Fuße des

voestalpine wing sein.

E-Bikes, Stuntshows & Drohnen in Action. Stark vertreten sind aber nicht nur Fahrzeuge auf vier Rädern, sondern auch elektrisch beschleunigte Bikes – vom Sportgerät mit Pedalen bis hin zu Motocross- und Enduro-Maschinen. Das Zweirad-Areal am Spielberg wartet zudem mit Stuntshows am laufenden Band auf. Staunende Blicke zogen bei der Premiere der „E-Mobility Play Days“ nicht zuletzt der Drohnen-Weltcup und das „Red Bull DR.ONE“ auf sich. Ohne Frage werden auch 2018 wieder internationale Top-Piloten der Szene auf dem Red Bull Ring die Schwerkraft mit rasanter Flug-Action auf die Probe stellen.

Auch bei den „E-Mobility Play Days 2018“ fängt der frühe Vogel den Wurm.

Kostenlose „E-arly Bird“-Tickets für das größte Branchentreffen Österreichs werden in Kürze verfügbar sein. Detaillierte Infos zu den Tickets folgen demnächst. Alle Informationen zu den „E-Mobility Play Days 2018“ sind unter www.projekt-spielberg.com zu finden.