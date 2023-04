E-Motorsport im Aufwind – die bekanntesten Wettbewerbe

Der E-Motorsport befindet sich im Aufwind, hier ein Überblick über die bekanntesten Wettbewerbe. Der Geruch von Öl und Schmiermitteln, das laute Geräusch der Motoren, dafür ist der Motorsport bekannt. Fans von Adrenalin und Speed kommen auf der Rennstrecke voll auf ihre Kosten. In den letzten Jahren hat sich eine weitere Rennvariante im Sportsektor positioniert. Der E-Motorsport. Rennen auf einem hohen Leistungsniveau mit elektrischen Motoren.

Diese Rennen erfreuen sich heute großer Beliebtheit und ziehen viele Zuschauer an. Es ist sogar möglich, auf die Rennergebnisse zu wetten. Wobei seriöse Anbieter wie NetBet eine ausgezeichnete Anlaufstelle darstellen. Aber welche Wettbewerbe sind im E-Motorsport besonders bekannt und wo kann man sie live verfolgen?

Was genau ist E-Motorsport?

Bei den Rennserien im E-Motorsport dürfen ausschließlich elektronische Motorensysteme zum Einsatz kommen. Die meisten Wettbewerbe setzen in diesem Zusammenhang auf Chancengleichheit unter den Teams. Sie verwenden deshalb oft die Batterien des gleichen Herstellers. Das soll die Spannung bei den einzelnen Rennen erhöhen und die Fahrerleistung im Mittelpunkt stehen. Diese Wettbewerbe mit elektrischen Motoren gelten als zukunftsweisend und wesentlich umweltfreundlicher als Konkurrenzangebote wie die Formel 1. Sie treffen den Zeitgeist.

Die bekannteste Rennserie des E-Motorsports ist die Formel E. Die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft wird seit der Saison 2014/2015 ausgetragen. Bis zur Saison 2021/2022 gab es den sogenannten Fan-Boost. Der sollte den Fans zu Hause vor den Fernsehgeräten die Chance geben, aktiv in ein bevorstehendes Rennen einzugreifen.

Durch eine Abstimmung via soziale Medien hatten Fans die Gelegenheit, bestimmten Fahrern einen kurzzeitigen Leistungsschub zu verpassen. Diese Regel hat man mehrmals abgeändert und mit dem Start der Formel E Saison 2022/2023 gänzlich aufgehoben.

B ekannte Fahrer aus dem E-Motorsport

Wurde der E-Motorsport zunächst noch skeptisch betrachtet, so hat sein Image in den letzten Jahren einen entscheidenden Wendepunkt erlebt. Grund dafür ist auch, dass immer bekanntere Namen unter den Fahrern erscheinen. Darum entdeckt man in einigen E-Rennserien so manchen ehemaligen Formel 1 Fahrer.

Zu den bekanntesten Fahrern in der E-Motorsport-Szene gehört Jean-Éric Vergne aus Frankreich. Er war zweimal Weltmeister in der Formel E. Im selben Atemzug muss man den Brasilianer Lucas di Grassi nennen. Auch er konnte bereits einmal die Trophäe des Formel E Weltmeisters erringen. Und er war zweimal Vizeweltmeister.

Der erste Weltmeister in der Formel E-Rennserie war Nelson Piquet jr. aus Brasilien. Piquet erfuhr mit dem Team e.dams Renault in der Saison 2014/2015 144 Punkte und gewann die Weltmeisterschaft. Mit gerade einmal 1 Punkt Vorsprung auf den Zweitplatzierten Sébastien Buemi.

Die bekanntesten Wettbewerbe im E-Motorsport

Der E-Motorsport ist im Aufwind, deshalb hier die bekanntesten Wettbewerbe. Die bereits erwähnte Formel E ist mit Sicherheit die bekannteste Rennserie. Sie bekommt den größten Medien-Hype. Und sie ist eine hervorragende Alternative für Fans, die sich von der oft vorhersehbaren Formel 1 abwenden möchten. Rennsport-Fans, die es noch ausgefallener mögen, könnten Gefallen an der Extreme E Rennserie finden.

Dabei handelt es sich um eine noch recht junge Rennserie. Bei der kommen Silhouettefahrzeuge zum Einsatz, die ebenfalls mit einem E-Motor betrieben werden. Der Unterschied zur Formel E besteht darin, dass die Extreme E Rennserie Geländerennen austrägt. Kernthema bei Extreme E ist eine klimaneutrale Erzeugung des Stroms. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt man vor allem Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzellen ein.

Eine weitere Besonderheit der Extreme E ist die gleichberechtigte Zusammensetzung der Teams. Die Rennen gehen über zwei Runden, von denen je eine von einem Mann und einer Frau zu absolvieren ist. So ist die Rennserie ein wertvolles Beispiel dafür, wie man den internationalen Rennsport auf sämtlichen Ebenen professionell und geschlechtsneutral austragen kann.

Wo kann man sich E-Motorsport live ansehen?

Rennserien aus dem E-Motorsport-Bereich sind inzwischen auch im Live-TV vertreten und erzielen dort immer bessere Quoten. Noch einfacher ist es aber, die Rennen der einzelnen Wettbewerbe über das Internet zu verfolgen.

Dort gibt es neben Live-Stream-Möglichkeiten auch recht schnell nach Ende eines Rennens packende Zusammenfassungen mit den Renn-Highlights. Noch faszinierender ist es aber, live vor Ort an der Rennstrecke dabei zu sein. Die Formel E ist inzwischen eine weltweite Tour. Mit Rennen in Deutschland, Saudi Arabien, Mexiko, Italien, Großbritannien und einigen anderen Ländern.

Es lohnt sich, eines dieser Events aufzusuchen und die Atmosphäre direkt an der Strecke zu genießen. Tolle Fahrmanöver und aufregende Rennen sind neben einem geselligen Beisammensein mit anderen Fans die schönsten Erinnerungen und Erlebnissen gehören.

E- Rennen sind oft ausgeglichener und dadurch spannender

Spannung ist ein wesentlicher Grund, warum sich so viele Menschen für den Motorsport begeistern. Es gibt eine große Auswahl an Motorsportarten, aber der E-Motorsport weist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal auf. Die Nutzung elektrischer Motoren wird in Zukunft wahrscheinlich auch in anderen Rennserien von Bedeutung sein.

Im Moment haben Wettbewerbe wie die Formel E den Vorteil auf ihrer Seite. Die Formel E ist zudem ein gutes Beispiel, wie ausgeglichen die Rennen sein können, wenn zum Großteil gleiche Voraussetzungen für sämtliche Teams gegeben sind. Ein identischer Antriebsstrang und einheitliche Batterien sorgen für Chancengleichheit. Und auch dafür, dass die Rennen wesentlich spannender sind.

Letztlich zählt das Können der Fahrer. Und genau diesen Umstand sehen viele Fans als großen Pluspunkt des E-Motorsports an. Die Rennen entscheiden sich auf der Strecke und nicht im Vorfeld innerhalb der Entwicklungsteams.

Der Trend zeigt aufwärts

Der E-Motorsport könnte in den nächsten Jahren noch beliebter werden. Die zunehmende Vielfalt im Rennsport hat dazu geführt, dass sich Fans auf die einzelnen Rennserien verteilen. Wer früher hauptsächlich Formel 1 Fan war, kann sich heute vielleicht für die DTM, Rallye-Touren oder den E-Motorsport begeistern. Rennserien mit elektrischen Motoren werden in der Zukunft sicherlich eine immer wichtigere Rolle bei den Fans einnehmen. Dies ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass E-Mobility in der Bevölkerung auf immer größeres Interesse stößt.

Der E-Motorsport ist im Aufwind, nicht nur durch die bekanntesten Wettbewerbe. Es steht außer Frage, dass Angebote wie die Formel E das Potenzial für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung vorweisen. Und in der Lage sind, immer mehr Menschenmassen in ihren Bann zu ziehen. Der Trend ist daher positiv bewerten. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn sich der E-Rennsport mit der Zeit immer mehr im sportlichen Angebot rund um die Welt etabliert.

