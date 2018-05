E-Rockit: Ab Frühjahr 2019 wieder auf dem Markt

Die Insolvenz vor vier Jahren ist überstanden, nun soll das Elektro-Leichtkraftrad E-Rockit aus Berlin wieder auferstehen.

Bis zu 80km/h schnell – mit Pedalkraft und E-Unterstützung

Im Frühjahr 2019 wollen die neuen Besitzer aus dem naheglegenen Hennigsdorf das per Pedale über 80 km/h schnelle Zweirad zurück auf den Markt bringen. Das E-Rockit basiert auf einem besonderen Konzept: Die Elektronik registriert die vom Fahrer aufgewandte Kraft und verfielfacht diese.

12PS und 120 Kilometer Reichweite

Das E-Rockit leistet rund 12 PS. Benötigt wird der A1-Führerschein oder die Pkw-Erlaubnis vor dem April 1980. Als Reichweite werden über 120 Kilometer genannt. Etwa drei Dutzend Stück wurden in der Vergangenheit gebaut und für damals knapp 12 500 Euro verkauft. E-Rockit will diesen Preis trotz zahlreicher Verbesserungen am neuen Modell und höherer Reichweite nicht überschreiten. (ampnet/jri)

www.fritz-erockit.de