E-Roller von Kymco fahren auch ohne Akku

Kymco bringt im Sommer nächsten Jahres seine ersten Elektroroller auf den Markt. Der New Like 110 EV und der Nice 100 EV werden zunächst als 45-km/h-Varianten angeboten. Die unter fünf Kilogramm leichten Akkus sind herausnehmbar und liegen unter dem Trittbrett, so dass unter der Sitzbank Platz für Stauraum bleibt. Beide Fahrzeuge verfügen außerdem über eine fest eingebaute „Notbatterie“. Damit kann man auch ohne den herausnehmbaren Akku fahren – praktisch, wenn dieser gerade geladen wird.

Connectivity gibt es auch

Das Einsteigermodell Nice hat eine Leistung von 1500 Watt und wiegt 77 Kilogramm. Der 33 Kilogramm schwerere New Like mobilisiert die doppelte Leistung und 124 Newtonmeter Drehmoment. Er ist zudem mit einem Konnektivitätssystem ausgestattet. Zu Preisen und Reichweiten liegen noch keine Angaben vor.

In Taiwan mit Tauschakku-Infrastruktur

Kymco bietet parallel zu den Fahrzeugen auch ein eigenes mobiles Ladegerät an. Im Heimatland Taiwan plant Kymco unter dem Oberbegriff Ionex für sein E-Konzept sogar den Aufbau einer eigenen Ladeinfrastruktur mit etwa 2000 Stationen bis Ende 2019. Das Besonderen daran: Die Akkus werden nicht gekauft sondern gemietet. Deshalb tauscht man an einer der 2000 Stationen einfach den leeren Akku gegen einen bereits voll geladenen. Ähnlich wie es „Betterplace“ mit E-Autos geplant hat.

