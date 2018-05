E-Tankstellen: 30 neue Smatrics High Speed Ladepunkte

Das Netz an High Speed Ladestationen wird immer dichter. Smatrics hat rechtzeitig vor der Urlaubssaison gleich 30 neue Ladepunkte in Österreich in Betrieb genommen. Und zwar mit High Speed Chargern in Wien, Niederösterreich, Salzburg und in der Steiermark.

10 neue Standorte in Autobahnnähe

Es handelt es sich um Hochleistungs-Multicharger, an denen jeweils drei Ladepunkte mit einer Leistung von 50 bzw. 43 kW bereitstehen. Damit können alle derzeit am Markt befindlichen Fahrzeuge geladen werden, jeweils so schnell wie es die Fahrzeugtechnologie erlaubt. Schon nach einer 30-minütigen Kaffeepause ist ein gängiges Elektroauto wieder vollgeladen. „Mit dem weiteren Netzausbau wurde wieder mehr Reise-Komfort geschaffen“, kommentiert Michael-Viktor Fischer, Geschäftsführer von Smatrics die Inbetriebnahme.

Die neuen Ladestationen – im Rahmen des EU Projekts EVA+ entstanden – befinden sich direkt an oder in unmittelbarer Nähe zu den Autobahnen an folgenden Standorten:

1210 Wien, Julius Ficker Straße 91 MERKUR

1050 Wien, Margaretengürtel 45 McDonald’s

1130 Wien, Amalienstraße 65-67 MERKUR

2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 76 BILLA

3106 St. Pölten, Anton-Scheiblin-Gasse 6 MERKUR

3382 Loosdorf, Gewerbestraße 8 OMV

5301 Eugendorf, Römerstraße McDonald’s

5020 Salzburg, Alpenstraße 106 OMV Alpenstraße

5322 Hof bei Salzburg, Schloss Strasse 1 Sheraton Fuschlsee

8244 Schäffern, Rossiweg 1 Tankstelle Roth