E-Tense Performance – DS testet elektrische Zukunft

Mit dem von der Rennsportabteilung entwickelten Prototyp E-Tense Performance testet DS die elektrische Zukunft. Das Unikat mit Karbonhülle treiben zwei Elektromotoren mit insgesamt 600 kW/815 PS an. Die Technik stammt aus der Formel E. Damit beschleunigt das Allradfahrzeug in zwei Sekunden von null auf 100 km/h.

Wie viel davon am Ende in einem Serienfahrzeug übrig bleibt, sei dahingestellt. Zumindest mit der Front aber möchte DS einen konkreten Ausblick auf seine künftige Designsprache geben. Ab 2025 will die Marke ausschließlich Elektroautos anbieten.

„Unser Ziel ist es, die in der Formel E gesammelten Erfahrungen und das Know-how in ein Projekt einfließen zu lassen, welches das Hochleistungs-Elektroauto von morgen zeigt. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt. Darin analysieren wir das Verhalten der Komponenten und entwickeln sie im Hinblick auf die künftige Produktion. Es geht auch darum, Lösungen zu finden, um die Kosten zu senken. Aber auch die Herstellung zu erleichtern und die Umsetzung in den Serienmodellen zu erforschen. Die nächsten Generationen der E-Tense-Modelle profitieren so von diesen Entwicklungen“, erlklärt Thomas Chevaucher, Direktor von DS Performance.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp