E-Transporter aus China – SAIC Maxus EV80

Auf der 67. IAA Nutzfahrzeuge in Hannover (20. bis 27. September 2018) präsentiert Nutzfahrzeughersteller Maxus vier Varianten seines emissionsfreien EV80-Elektrotransporters. Über den Zeitraum der Messe werden zwei Maxus EV80 Vans für Besucher zur Probefahrt zur Verfügung stehen. Auf seiner Pressekonferenz wird Maxus eine neue strategische Partnerschaft in Europa bekannt geben. Der Marktstart des Transporters ist für 2019 geplant.

Die Reichweite soll 200 Kilometer betragen

Die neuen EV80-Modelle wird es als Fahrgestell-Fahrerhäuser, Standard-Kastenwagen, Kastenwagen und rollstuhlgerechte Formate geben. Alle Versionen sind mit dem gleichen Plug-in-Antrieb und der gleichen Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, die dem Fahrzeug eine Reichweite von bis zu 200 km (je nach Konfiguration) und eine Ladezeit von nur zwei Stunden bei Verwendung eines Gleichstromladegeräts ermöglichen soll. Der Standard-Kastenwagen hat eine Ladeflächenlänge von 3,30 Meter, eine Breite von 1,77 Meter und eine Höhe von 1,71 Meter (Hochdach: 1,92 Meter). Daraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von 10,2 Kubikmeter (11,5 Kubikmeter für die Hochdachvariante). Die maximale Nutzlast beträgt 950 kg (915 kg für das Hochdachmodell).

Auch als Personentransporter einsetzbar

Das Fahrzeug ist so ausgestattet, dass es sowohl AC- als auch DC-Ladefähigkeit als Standard ermöglicht. Das Standardmodell EV80 kann als Passagierbus konfiguriert werden und transportiert acht Personen plus Fahrer. Der rollstuhlgerechte EV80 wurde in Zusammenarbeit mit dem AMF-Bruns umfassend entwickelt. Ausgestattet mit einem maßgeschneiderten Liftsystem können entweder vier Rollstühle oder ein einzelner Rollstuhl mit bis zu sieben weiteren Passagieren Platz finden. Das Fahrgestellmodell kann exakt nach Kundenwunsch aufgebaut werden.

Die ersten Transporter fahren schon in Europa

Erste Auslieferungen für Kunden in Österreich, Deutschland und den Niederlanden haben bereits begonnen. Weitere europäische Märkte werden folgen, sobald Maxus seine europaweiten Wachstumspläne beschleunigt. Maxus wird in Kürze Vereinbarungen mit mehreren großen europäischen Unternehmen für die Lieferung des EV80 für deren Fahrzeugflotten bekannt geben. Die Gesamtbetriebskosten der EV80-Varianten werden über die gesamte Lebensdauer der Fahrzeuge hinweg mit denen von Dieselfahrzeugen vergleichbar sein. Die Preise in Europa beginnen bei 48 900 Euro.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp