easelink – Weichenstellung für China-Markteintritt. Mit der weltweit einzigartigen Lade-Technologie für Elektroautos, „Matrix Charging“, hat das Start-Up easelink bereits auf der IAA für Aufsehen gesorgt. Jetzt präsentiert das österreichische Hightech-Unternehmen die kabellose Ladetechnologie auf der asiatischen Ghuangzhou-Automotive-Show. Damit stellt easelink die Weichen für den Markteintritt im E-Mobilitätsland der Stunde.

Die Hälfte der weltweit zugelassenen E-Fahrzeuge ist auf Chinas Straßen unterwegs. Im Vorjahr wurden knapp über eine halbe Million Elektro- und Plug-In-Fahrzeuge abgesetzt. Im Zeitraum von Januar bis August dieses Jahres wurden weitere 320.000 E-Fahrzeuge verkauft – eine Steigerung um 43,5 Prozent. Damit nicht genug: Durch die im September erlassene E-Auto-Quote soll China weiter unter Strom gesetzt werden. Ab kommendem Jahr sollen Autohersteller verpflichtende Mindestziele für den Anteil alternativer Antriebe in Produktion und Verkauf einhalten, zunächst 10%, ab 2020 zwölf Prozent. Die Ghuangzhou-Automotive-Show ist mit fast 700.000 Besuchern eine der größten asiatischen Fachmessen – und heuer mit rund 146 Elektro- und Plug-In-Fahrzeugen so elektrifiziert wie noch nie. Ein idealer Präsentationsort.

Ladetechnologie aus Österreich

Den Ladestandard der Zukunft zeigt „Wey“, eine Tochter des größten chinesischen Automobilbauers „Great Wall Motors“: Matrix Charging, eine kabellose, konduktive Ladetechnologie – vom Hightech-Unternehmen easelink aus Österreich. Die Technologie des Unternehmens ist einfach erklärt: „Ein sich aus dem Unterboden des Fahrzeuges absenkender Konnektor dockt vollautomatisch an einem robusten am Parkplatz befindlichen Pad an. Eine Matrix aus sechseckigen, metallischen Kontaktflächen sorgt flexibel – unabhängig vom genauen Parkpunkt und Ausrichtung des Fahrzeugs – für die Verbindung zwischen Konnektor und Pad“, erklärt easelink-Gründer Hermann Stockinger.

Mit einer Leistung von bis zu 43 kW (DC) bzw. 22 kW (AC) ausgestattet, lässt Matrix Charging alle vergleichbaren Technologien hinter sich, zudem sind „Pad und Konnektor im Vergleich zu bestehenden und absehbaren Ladelösungen um ein Vielfaches günstiger – und damit massentauglich“, so Wey-Markenchef Jens Steingräber.

Prototypen des Systems werden aktuell in unterschiedlichsten Entwicklungsumgebungen – quer über den Globus validiert, „ein Markteintritt ist in absehbarer Zeit geplant“, so Stockinger. Denn: „Die Anwendung von Matrix Charging ist unbegrenzt: Von der öffentlichen Tiefgarage über den Privatparkplatz bis hin zu Taxiständen. Unsere Technologie hat alle Voraussetzungen, der internationale Standard zum Laden von E-Fahrzeugen zu werden“. Außerdem kann die innovative E-Ladetechnologie in jedes beliebige Serienfahrzeug integriert werden. Die Technologie ist die einzige konduktive und vollautomatische Ladetechnologie weltweit, die infrastrukturseitig keine bewegten Teile benötigt.

Über easelink

Die easelink GmbH ist ein High-Tech-Unternehmen aus Österreich. Das Hauptprodukt ist „Matrix Charging“ – die Technologie vereint Ladeleistung mit Massentauglichkeit, kann leicht in Serienfahrzeuge aller Autohersteller integriert werden und befreit den E-Auto-Nutzer vom mühsamen An- und Abstecken seines Elektrofahrzeugs. Das Unternehmen steht kurz davor, den internationalen Standard für automatisiertes Laden zu setzen.