Easy Lift jetzt auch für die Multistrada V4 S

Die Easy Lift-Funktion mit der das Aufrichten des Motorrads vom Seitenständer erleichtert wird ist nun auch bei der Multistrada V4 S verfügbar. Die mit der Multistrada V4 Rally eingeführte Funktion wirkt auf die Federungshydraulik, indem sie die Ventile der semiaktiven Federelemente beim Einschalten der Zündung für etwa drei Minuten vollständig öffnet. Auf diese Weise werden die vordere und hintere Federung weicher, was das Aufrichten des Motorrads vom Ständer erleichtert.

Das Update wird sowohl serienmäßig für neue Motorräder als auch kostenlos für Besitzer einer Multistrada V4 S zur Verfügung gestellt. Die Kunden werden über die MyDucati App und per E-Mail kontaktiert und können sich dann an einen Ducati Händler wenden, um das Update zu erhalten. Diese Funktion erhöht die Zugänglichkeit für Fahrer unterschiedlicher Statur und ermöglicht so auch zwei unterschiedliche Sitzhöhen. Die neue Funktion kann mit unterschiedlich hohen Sitzbänken und dem als Zubehör angebotenen Tieferlegungs-Kit kombiniert werden.

Die Multistrada V4 war das erste Motorrad der Welt, das mit einem Front- und Heckradar ausgestattet war. Diese Lösung ermöglichte die Einführung der Systeme Adaptive Cruise Control (ACC) und Blind Spot Detection (BSD), die den Fahrkomfort und die Sicherheit insbesondere auf langen Strecken verbessern. Mit der V4 wurde auch die Phone Mirroring-Lösung eingeführt, die das Display in einen farbigen Kartennavigator mit allen für die Fahrt notwendigen Informationen verwandelt. Diese Lösung wurde ständig weiterentwickelt und aktualisiert und steht allen Ducatisti zur Verfügung. Mehr dazu unter www.ducati.at