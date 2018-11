EICMA 2018 – Ducati präsentiert drei neue Modelle

Der in Bologna ansässige Motorradhersteller hat auf einer spektakulären Bühne die neuen Motorräder für 2019 präsentiert. Die Panigale V4 R, Diavel 1260 und Hypermotard 950 werden in Kürze die Zuschauer der EICMA 2018 – von 8. – 11. November 2018 – begeistern. Außerdem gab es einige Modellpflegen und die erste Enduro E-Mountainbike zu sehen.

Panigale V4 R

Die Panigale V4 R ist ein straßenzugelassenes WSBK-Rennmotorrad und bildet die technische Plattform für die offiziellen Ducati Superbikes, die in der Saison 2019 in der Superbike-Weltmeisterschaft starten werden. Der Desmosedici Stardale 90° V4 Motor mit 1.103 cm³ wich dem 998 cm³ großen Desmosedici Stradale R, der nötig wurde, um die Hubraumregelung des WSBK-Reglements zu erfüllen. Leichtere, interne Komponenten helfen das Gesamtgwicht um zwei Kilogramm auf 193 Kilogramm zu senken. Der effizientere Einlasstrakt ermöglicht ein schnelleres Hochdrehen des Motors, verschiebt die Drehzahlgrenze nach oben und verbessert die Beschleunigung. Das Ergebnis sind superspontane 221 PS Maximalleistung bei 15.250 U/min. Die Spitzenleistung liegt 2.250 U/min höher als beim 1.103 cm³ V4. Diese Werte lassen sich noch weiter steigern, wenn der Ducati Performance Racing-Auspuff von Akrapovič angebaut wird. Dieses Abgassystem erhöht die maximale Leistung auf 234 PS bei 15.500 U/min.

Diavel 1260

Unkonventionell zeigt sich die Diavel 1260. Schon bei ihrer Markteinführung zur EICMA 2010 beeindruckte die Ducati Diavel durch ihre Persönlichkeit, ihr Design, ihr Naked-Bike-Handling und ihren sportlichen Motor. Die zweite Generation bleibt sich treu und bringt die wichtigsten Elemente auf den neuesten Stand. Es gibt mehr Leistung, mehr Komfort und natürlich mehr Fahrspaß. Der Testastretta DVT 1262 Motor passt mit 159 PS bei 9.500 U/min und 129 Nm bei 7.500 U/min gut ins Paket. Dank kräftigem Antritt bereits im Drehzahlkeller eignet sie sich auch für Alltagsfahrten oder längere Touren. Aber auch oben heraus „geht viel“. Ein verbessertes Fahrwerk mit neuem Setup macht die Maschine handlicher und agiler. Trotzdem gibt es moderne Assistenzsysteme die Fahrbarkeit und Sicherheit erhöhen. Sitzposition und Ergonomie bleiben unverändert. Allerdings gibt es einen neuen Stahl-Gitterrohrrahmen. Dieser nimmt eine Aluminium-Einarmschwinge auf, die für leichtes Handling, gute Rückmeldung und hervorragende Haftung des Reifens optimiert wurde. Der 240 mm breite, 17 Zoll durchmessende Hinterreifen ist das Markenzeichen der Diavel und verbindet mit den neu abgestimmten Federelementen exzellenten Grip, große Schräglagenfreiheit und herausragenden Fahrkomfort. Eine sportlichere S-Version ist ebenfalls erhältlich. Zu ihren speziellen Ausstattungsmerkmalen gehören ein voll einstellbares Öhlins-Fahrwerk, spezielle Räder und ein noch leistungsfähigeres Bremssystem. Darüber hinaus ist die S-Version serienmäßig mit Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO ausgestattet, um ein kupplungsfreies Hoch- und Herunterschalten zu ermöglichen.

Hypermotard 950

Das erste brandneue Motorrad des Ducati Line-Ups für 2019 ist die Hypermotard 950. Diese ist jetzt sportlicher und fahrerfreundlicher als bisher. Der neue Look orientiert sich an den Rennmotorrädern internationaler Supermoto-Wettbewerbe, die sehr stark veränderte Ergonomie steigert den Fahrspaß gehörig und Piloten können nun auf ein geschliffenes Fahrwerks-Setup und ein hochmodernes Elektronikpaket zählen.

Im Vergleich zum Vorgänger ist die neue 4 kg leichter und verfügt über einen überarbeiteten 937 cm³ großen Testastretta 11° Motor mit 114 PS, 96 Nm Drehmoment sowie eine neue Abstimmung der Motorelektronik für weicheres Ansprechverhalten. Die elektronischen Assistenzsysteme umfassen Bosch Kurven-ABS mit „Slide by Brake“-Funktion, Ducati Traction Control (DTC) EVO und Ducati Wheelie Control (DWC) EVO. Für all jene, die ein Motorrad mit noch höherem Spaßfaktor wünschen, gibt es die Hypermotard 950 SP. Diese verfügt über eine flachere Sitzbank und ein Öhlins-Fahrwerk mit längeren Federwegen (+15 mm vorn und +25 mm hinten). Dadurch wird eine stärkere Schräglage ermöglicht (+3°). Außerdem an Bord sind Marchesini-Schmiederäder und Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down EVO .

Ducati MIG-RR

Das neue E-Mountainbike MIG-RR, spielte ebenfalls eine wichtige Rolle bei der World Première und wird auf dem Ducati Stand der EICMA 2018 einen eigenen Sonderbereich erhalten.

