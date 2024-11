EICMA 2024 – Suzuki bringt die DR zurück

Die beiden Buchstaben DR waren stets ein Aushängeschild bei Suzuki. Nun knüpft die Marke an ihre lange Endurotradition an und stellt eine neue 398-Kubik-Einzylinder-Maschine vor. Die DR-Z4 S und die Supermotovariante DR-Z4 SM werden von einem komplett überarbeiteten Motor angetrieben, dessen Ursprünge ins Jahr 2000 zurückreichen. Der Vierventiler mit Doppelzündung leistet 38 PS /28 kW bei 8000 Umdrehungen in der Minute und hat ein maximales Drehmoment von 37 Newtonmetern bei 6500 Touren. Das Getriebe begnügt sich mit fünf Gängen.

Beide Modelle wiegen leer etwas mehr als 150 Kilogramm und sind mit einem 8.7-Liter-Tank ausgerüstet. Den Verbrauch gibt Suzuki mit 3,5 Litern auf 100 Kilometer an. Die dreistufige Traktionskontrolle bietet auch einen „Gravel“-Mode für Drifteinlagen. Das hintere ABS ist abschaltbar, bei der Enduro auch komplett.

Die DR-Z4 S mit ihrem 21-Zoll-Vorderrad bietet fast 30 Zentimeter Federweg, bei der SM sind es etwas weniger und ein 17-Zöller vorne. Es gibt unter anderem LED-Scheinwerfer und ein LCD-Cockpitdisplay.

Preise nannte Suzuki noch nicht und hat damit auch noch etwas Zeit. Die beiden Neuheiten sollen erst im Spätsommer nächsten Jahres auf den Markt kommen. Mehr dazu auf suzuki.at.

