Eifelland zeigt Nissan Interstar als Campervan

Eifelland zeigt Nissan Interstar als Campervan – Auf der der Caravan- und Freizeitmesse CMT 2026 stellte Eifelland den Nissan Interstar als Campervan vor. Gezeigt werden verschiedene Umbauten, darunter auch ein vollelektrischer Interstar-e. Alle Ausführungen verfügen über ein großes Bett mit Lattenrost und einer Liegefläche von ca. 1,90 x 1,60 Meter sowie Küchenzeile mit Kompressorkühlschrank, Gasherd und Spülbecken.

Zudem bieten die in Manufakturarbeit gefertigten Camper auf Nissan-Basis eine Zuladung von bis zu 900 Kilogramm bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und bis zu 2,6 Kubikmetern Stauraum.

Zum Hersteller: Eifelland wurde 1972 gegründet und startete zunächst als Hersteller von Wohnwagen. Seit 2020 werden auch Reisemobile in individueller Manufakturarbeit gefertigt