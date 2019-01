Eigenen e-Golf in der Produktion begleiten

Den eigenen e-Golf in der Produktion begleiten, das können ab jetzt VW-Kunden. Ein Verantwortlicher von VW dazu: „Bei uns können Kunden nicht nur bei der Fertigung des eigenen Autos dabei sein. Sie können auch selbst Hand anlegen“. In der ‚Gläsernen Manufaktur’ kann man an drei Stationen unter Anleitung selbst anpacken.

E-Mobilität für „Schrauber“

Am Standort Dresden können Kunden ab sofort ihrem e-Golf schon während der Fertigung ganz nahe sein. Sie können ihr künftiges Fahrzeug ein Stück entlang der Produktionslinie begleiten. An drei Stationen kann unter fachkundiger Anleitung selbst mit anpacken. Zum Beispiel beim Einbau der Armaturenvorbaus. Weitere Erlebnisstationen: die Verbindung Antriebsstrang und Karosserie oder der Einbau der Gitterfront am Kühler. Damit erweitert die Gläserne Manufaktur in Dresden das Angebot rund um das „Erlebnis Elektromobilität“.

Einmaliges Erlebnis

Manufaktur-Vertriebschef Arnd Meyer-Clasen: „Wir sind das Schaufenster der Elektromobilität von VW. Wir bieten mit der Fertigungsbegleitung neben Probefahrten, der Konfiguration und Auslieferung des e-Golf jetzt ein spezielles Highlight an. E-Mobilität zum Anfassen. Das ist ein einmaliges Erlebnis in der Automobilwelt.“ Die Fertigungsbegleitung bucht man bei der Bestellung des e-Golf beim Händler.

