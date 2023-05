Ein AMG in der Straßenbahn

Ein AMG in der Straßenbahn? Mit dem Mercedes-AMG E-Scooter geht das. Er ist ein weiteres emissionsfreies Fahrzeug aus dem Hause Mercedes. Dieser AMG verbindet 500 W Performance, eine hohe Reichweite von 40 km und 20 km/h Höchstgeschwindigkeit mit hochwertigen Komponenten und markentypischer Eleganz. Zusammengeklappt passt der Mercedes-AMG E-Scooter in den Kofferraum. Und man kann ihn dank seines geringen Gewichts von 14,7 kg in öffentliche Verkehrsmittel mitnehmen. (aum)

