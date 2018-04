Ein „Britischer-Tag“ auf Burg Zelem – Arden British Day 2018

Am Sonntag, den 23. September 2018 ist Arden British Day: Bereits zum dritten Mal in Folge lädt das Arden Classic Team alle Freunde klassischer Automobile zum Arden British Day an der Burg Zelem ein.

Mit gefülltem Korb zum Niederrhein

Aufgrund steigender Besucherzahlen sowie durchweg positivem Feedback gibt es auch heuer eine Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe. Die Besucher können sich auf einen entspannten Tag mit Familie, Freunden sowie Gleichgesinnten freuen. Dazu braucht es nicht mehr als einen (britischen) Oldtimer und einen gefüllten Picknickkorb. Schon kann die Fahrt zum Niederrhein beginnen.

Die Burg beherbergte einst die Arden GmbH

Die Wasserburg Zelem blickt auf eine 1000-jährige Geschichte zurück und zählt auch heute noch zu den erhabensten Anlagen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. 1972 legte Jochen Arden in einem alten Backhaus an der Burg den Grundstein für die Arden Automobilbau GmbH. Im Firmenwappen steht auch heute noch ein schwarzer Jaguar vor der Burg Zemen.

Eigene Jaguar-Baureihen als „Event Maskottchen“

Im Jahre 1982 machte sich Jochen Arden mit seinem „AJ 1“ – ein stark modifizierter XJ V12 – weltweit einen Namen wenn es um Fahrzeug-Veredelung ging. Dieser Wagen übernahm beim ersten „British-Day“ die Rolle als „Maskottchen“. 2017 folgte ihm konsequenterweise der „AJ 2“ nach. Die Basis hierfür war das XJS Coupé. In diesem Jahr bekommen die Besucher den „AJ 3 Station Car“ zu sehen. Als Basis diente abermals das XJS Coupé welcher aber zu einem Kombi umgebaut wurde. Damals der schnellste Kombi seiner Zeit.

Vergleichbar mit dem Goodwood Festival of Speed

Aber nicht nur Arden bzw. Jaguar werden auf der Veranstaltung zu sehen sein.

Zusammenfassend lässt sich hier das Zitat eines Besuchers aus dem vergangenen Jahr aufgreifen: „Man braucht (…) nur eine Bank [zum Sitzen] und (…)[kriegt] so den Rückblick in die letzten 60 Jahre englische Autogeschichte.“ Erste Vergleiche mit dem Goodwood Festival of Speed wurden von den über 1000 Besuchern vernommen und auch das Arden Team freut sich auf einen weiteren Ausbau der Veranstaltung. Zusätzlich zu Kaffee und Kuchen wurde die Speisekarte bereits im letzten Jahr um Schmackhaftes vom Grill erweitert und auch in 2018 soll das Konzept abermals ausgebaut werden.

Auch ohne eigenen Klassiker ist man herzlich Willkommen

Selbstverständlich sind auch in diesem Jahr Automobil-Begeistertere ohne eigenen Klassiker eingeladen und die kleinen und großen Besucher dürfen sich auf ein Rahmenprogramm mit Verlosung, Kinder-Burgführungen und weiteren Überraschungen freuen. Weitere Informationen zur Veranstaltung folgen.

Anmeldung

Anmeldungen werden gerne über www.arden.de/classic oder per E-Mail an classic@arden.de (Dr. Christine Arden) angenommen.

Wann und wo

Sonntag, den 23. September 2018 von 11.00 bis 18.00 Uhr

Burg Zelem, Zelemerweg 15 in 47559 Kranenburg Mehr

arden.de| burg-zelem.de | Tel. : +49 2151-37 23 13