Ein E-Auto als CO2-Sammler

Studenten der TU Eindhoven http://tue.nl/en gelang es, ein E-Auto als CO 2 -Sammler zu konzipieren. Sie haben mit „ZEM“ ein Elektroauto gebaut, das im Fahrbetrieb mehr als klimaneutral ist. Es sammelt CO 2 aus der Luft ein und speichert das Klimagas an Bord. Den Behälter muss man nach rund 320 Kilometern leeren. Um das CO 2 zu endlagern oder es als Chemierohstoff zu nutzen. Die Studenten wollen darauf ein Patent anmelden.

Potenzial von zwei Mio. Tonnen CO 2

Der Fahrtwind treibt Luft durch den Filter, während das Auto fährt. Auf einer Strecke von 32.000 Kilometern fängt er zwei Kilogramm Klimagas ein. Das mag wenig erscheinen. Aber auf den derzeitigen Fahrzeugbestand in der Welt hochgerechnet, der bei einer Mrd. liegt, wären das schon zwei Mio. Tonnen. Anders ausgedrückt: Vier ZEMs könnten so viel CO 2 aus der Atmosphäre holen wie ein Baum.

Zu weiteren herausragenden Innovationen gehört die Herstellung des Cockpit und der meisten Karosserieteile per 3D-Druck. Das reduziert die Abfälle auf ein Minimum. „Es ist wirklich noch ein Proof-of-Concept. Aber wir sehen bereits, dass wir die Kapazität des Filters in den kommenden Jahren erhöhen können. Die Abscheidung von CO 2 ist eine Voraussetzung, um Emissionen bei der Produktion und beim Recycling zu kompensieren“, so Team-Managerin Louise de Laat.

Einladung an die Automobilindustrie

Laut Nikki Okkels, Leiterin Außenbeziehungen der TU/ecomotive soll das Projekt die Branche kitzeln. Indem gezeigt wird, was bereits möglich ist. „Denn 35 Studenten können in einem Jahr ein nahezu klimaneutrales Auto entwerfen, entwickeln und bauen. Das ergibt auch Chancen und Möglichkeiten für die Industrie. Wir fordern die Branche auf, sich der Herausforderung zu stellen. Und natürlich denken wir gerne mit. Wir sind auch noch nicht fertig mit der Entwicklung und wollen in den kommenden Jahren einige große Schritte machen. Wir laden die Automobilhersteller herzlich ein, einen Blick darauf zu werfen.“ So könnte das E-Auto ZEM nicht nur als CO 2 -Sammler, sondern auch insgesamt einen wichtigen Impuls im Autobau setzen.

