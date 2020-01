Ein Hammer – der Elektro-Hummer

Ein echter Hammer ist die Nachricht, dass der vor 10 Jahren eingestellte Hummer jetzt als der Elektro-Hummer wieder auferstehen soll. Nicht nur als Arnie´s Einzelstück, das es – von Kreisel-Electric ja schon gibt. Sondern GM will die Marke elektrisch wiederbeleben.

Die Produktion soll vermutlich ab Ende 2021 im US-Werk in Detroit starten. Drei Millionen Dollar sollen davor in die Fabrik investiert werden. Geplant ist der Launch für Anfang 2022. Die Hummer sollen laut Medienberichten mit dem GMC-Logo der großen Trucks unter dem Namen „Hummer by GMC“ auf den Markt kommen.

